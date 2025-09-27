|Performance-Check
VeChain: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0.030448 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 32’843.15 VeChain im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 731.18 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.09.2025 auf 0.022263 USD belief. Damit wäre die Investition 26.88 Prozent weniger wert.
Am 22.06.2025 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.
Redaktion finanzen.net
