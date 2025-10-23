Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’707 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’130 0.9%  Bitcoin 87’688 2.3%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 66.0 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
Tesla-Aktie erobert Gewinnzone: Musk-Konzern kann Gewinne in Q3 nicht steigern
ETFs im Alter: Wie sich auch für Rentner der Einstieg noch lohnen kann
NVIDIA-Aktie im Fokus: HSBC sieht weiter Aufwärtspotenzial - Acht-Billionen-Dollar-Marke in Sicht?
Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
23.10.2025 18:57:36

Trump begnadigt Gründer der Digitalwährungs-Börse Binance

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

WASHINGTON (awp international) - US-Präsident Donald Trump hat den wegen Verstössen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilten Gründer der Digitalwährungsbörse Binance nachträglich begnadigt. Changpeng Zhao sei als Teil eines "Krieges gegen Kryptowährungen" der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden ins Visier genommen worden, hiess es von der Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt.

Zhao und Binance hatten Ende 2023 Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben. Er wurde zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt, die er bis September vergangenen Jahres verbüsste. Zhao gab alle Posten bei der Kryptobörse auf, behielt aber seine Beteiligung. Die Anklage hatte für Zhao drei Jahre Gefängnis gefordert, der Richter blieb deutlich darunter. Leavitt verwies nun darauf, dass es keine Betrugsvorwürfe oder identifizierbare Geschädigte gegeben habe.

Der wohl reichste Insasse in einem US-Gefängnis

Zhao dürfte der reichste Insasse in einem US-Gefängnis gewesen sein. In der Milliardärsliste des Finanzdienstes Bloomberg liegt er aktuell auf Rang 31 mit einem geschätzten Vermögen von 54,5 Milliarden Dollar. Es besteht hauptsächlich aus seiner Beteiligung an Binance.

Binance ist eine Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin. Solche Währungen sind verschlüsseltes, digitales Geld, das unabhängig von Geldinstituten, Zentralbanken und Staaten geschaffen wurde. Überweisungen von Kryptowährungen werden in einer offen einsehbaren Datenbank, der sogenannten Blockchain, gespeichert.

Deal mit Trump-Familie

Die Begnadigung könnte Binance einen Weg zurück auf den US-Markt eröffnen. Binance war nach der Wiederwahl von Trump eine enge geschäftliche Verbindung mit dem Kryptowährungs-Unternehmen der Familie des US-Präsidenten, World Liberty Financial, eingegangen. Dem "Wall Street Journal" zufolge setzten sich Vertreter von Binance auch beim US-Finanzministerium dafür ein, die auf drei Jahre angesetzte Aufsicht über die Kryptobörse schneller auslaufen zu lassen.

Die US-Justiz hatte Binance und Zhao nach jahrelangen Ermittlungen vorgeworfen, Geldwäsche- und Sanktionsgesetze umgangen zu haben. Die Betreiber der Kryptobörse hätten trotz Millionen von Kunden in den USA nicht die vorgeschriebenen Kontrollen aufgesetzt. Das habe fragwürdige Geldflüsse möglich gemacht, unter anderem in Höhe von rund 900 Millionen Dollar zwischen den USA und dem von Sanktionen betroffenen Iran. Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zufolge wies Zhao Binance-Mitarbeiter unter anderem an, mit US-Kunden per Telefon zu kommunizieren, um keine Spuren zu hinterlassen.

Für Binance wurden mit dem Schuldeingeständnis Strafen von rund 4,3 Milliarden Dollar fällig. Zhao persönlich zahlte 50 Millionen Dollar./so/DP/nas

Partner-Image

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich

finanzen.net News

Datum Titel
19:27 Islamische Länder gegen eine Annexion des Westjordanlands
19:17 Kremlchef Putin geht von Verlegung des Treffens mit Trump aus
19:10 GNW-News: Neue Untersuchung von Benevity Impact Labs deckt Vertrauenslücke unter globalen Geldgebern auf
19:07 Selenskyj: China ist nicht an ukrainischem Sieg interessiert
19:06 Putin kritisiert US-Sanktionen, warnt vor Tomahawk-Lieferung
18:59 Rubio in Israel angekommen: Trumps Friedensplan vorantreiben
18:56 Trump begnadigt Gründer der Digitalwährungs-Börse Binance
18:51 Europa-SPD weist Merz-Kritik am EU-Parlament deutlich zurück
18:41 Selenskyj: Brauchen im Jahr 2026 Reparationsdarlehen
18:35 ROUNDUP: Viele Tote bei Explosion in russischer Fabrik