Tron: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 12.08.2024 lag der Kurs von Tron bei 0.1268 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 7’887.73 Tron in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tron wären am 12.08.2025 bei einem TRX-USD-Kurs von 0.3523 USD 2’779.15 USD wert gewesen. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 177.91 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.08.2024 bei 0.1302 USD. Bei 0.4195 USD erreichte Tron am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net