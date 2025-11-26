|Anlage im Check
|
26.11.2025 11:03:08
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Vor Jahren Tron gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0.1960 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 5’103.11 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 25.11.2025 gerechnet (0.2743 USD), wäre die Investition nun 1’399.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.99 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 27.11.2024 erreicht und liegt bei 0.2013 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.4195 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’993.75216
|-0.80%
|Handeln
|Vision
|0.06325
|0.95%
|Handeln
|Ethereum
|2’341.20590
|-1.95%
|Handeln
|Ripple
|1.75456
|-1.28%
|Handeln
|Solana
|110.12084
|-1.93%
|Handeln
|Cardano
|0.33640
|-1.30%
|Handeln
|Polkadot
|1.83236
|-1.25%
|Handeln
|Chainlink
|10.40055
|-1.56%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.18%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.89%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!