Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’806 0.3%  SPI 17’581 0.2%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’500 0.2%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 5’597 0.4%  Gold 4’164 0.8%  Bitcoin 69’994 -0.8%  Dollar 0.8061 -0.1%  Öl 62.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Aroundtown-Aktie nimmt trotzdem ab: Immobilienkonzern kehrt dank Bewertungsgewinnen in die Gewinnzone zurück
Aktien von Swisscom und Sunrise uneins: Schweizer Netztest setzt neue Massstäbe
Straumann-Aktie tiefer: Analysten uneins über neue Ziele für 2030
GKB-Aktie tiefer: Hess ab 2026 Teil des Bankrats
u-blox-Aktie kaum bewegt: Advent schliesst Übernahme erfolgreich ab
Suche...
eToro entdecken
Anlage im Check 26.11.2025 11:03:08

Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Vor Jahren Tron gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0.1960 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 5’103.11 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 25.11.2025 gerechnet (0.2743 USD), wäre die Investition nun 1’399.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.99 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 27.11.2024 erreicht und liegt bei 0.2013 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.4195 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Inside Krypto

25.11.25Finixio Crypto Logo ChatGPT Prognose: Ethereum, Solana und Bitcoin Hyper
25.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin zeigt erste Erholungstendenzen – kehrt nach den Turbulenzen wieder Stabilität zurück?
25.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Preisentwicklung versucht sich über wichtigen Unterstützungslevels zu stabilisieren
24.11.25Finixio Crypto Logo Krypto News: Neuseeland fügt Kryptounterricht ab 2026 in Schulen ein
24.11.25Finixio Crypto Logo BTC Kursanalyse: Kurzfristige Risiken und Chancen im Blick
24.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper tritt als schnellste Bitcoin Layer 2 Chain hervor
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025