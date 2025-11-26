Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anzeige

Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0.1960 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 5’103.11 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 25.11.2025 gerechnet (0.2743 USD), wäre die Investition nun 1’399.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.99 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 27.11.2024 erreicht und liegt bei 0.2013 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.4195 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net