Lohnender TRX-Einstieg? 24.09.2025 11:03:08

Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Investments gewesen.

Tron notierte am 23.09.2024 bei 0.1524 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in TRX investierten, hätten nun 6’562.23 Tron im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’206.38 USD, da sich der Wert von Tron am 23.09.2025 auf 0.3362 USD belief. Damit wäre die Investition um 120.64 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 25.09.2024 bei 0.1500 USD. Am 03.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4195 USD.

Redaktion finanzen.net

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV