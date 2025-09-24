Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anzeige

Tron notierte am 23.09.2024 bei 0.1524 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in TRX investierten, hätten nun 6’562.23 Tron im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’206.38 USD, da sich der Wert von Tron am 23.09.2025 auf 0.3362 USD belief. Damit wäre die Investition um 120.64 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 25.09.2024 bei 0.1500 USD. Am 03.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4195 USD.

