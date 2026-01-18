|Ausblick 2026
|
18.01.2026 02:41:00
Solana-Mitgründer optimistisch: Stablecoins könnten Billionenmarkt erreichen
Die Akzeptanz von Stablecoins nimmt enorm zu. Laut einem Experten könnte dieser Markt in 2026 sogar die Billionen-Dollar-Marke überschreiten.
• Solana-Mitgründer sorgt mit enthusiastischer Prognose für Schlagzeilen
• Solana-Netzwerk könnte von dieser Entwicklung profitieren
Stablecoins, also Digitalwährungen deren Wert an eine normale Fiat-Währung gebunden ist, verbinden Krypto mit etablierten Finanzanwendungen. Dank einer wachsenden Akzeptanz und verbesserter Liquidität werden sie zunehmend in die klassische Finanzinfrastruktur etabliert.
Jüngst sorgte Anatoly Yakovenko, Mitbegründer der Solana-Blockchain, für Aufsehen, als er auf der Social-Media-Plattform X prognostizierte, dass der globale Stablecoin-Markt im Jahr 2026 eine Gesamtmarktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichen werde.
?? Solana co-founder just dropped a BIG signal most people are ignoring.- Mayank Dudeja || SPYONGEMS (@imcryptofreak) December 27, 2025
Anatoly Yakovenko says stablecoins will hit $1 TRILLION by 2026.
Sounds bullish?
It’s deeper than that ??
This isn’t about crypto hype.
This is about money rails moving on-chain.
Right now, stablecoins… pic.twitter.com/89eVUVaCnT
Fokus richtet sich auf reale Nutzbarkeit
Wie "BTC Echo" berichtet, verschiebt sich am Kryptomarkt der Fokus weg von spekulativen Kursfantasien hin zu realer Nutzbarkeit und Infrastruktur. Dies könnte laut Yakovenko zu einem Wachstumsschub für Stablecoins führen und deren Marktwert auf eine Billion US-Dollar steigern.
Das Segment funktioniere weitgehend unabhängig von Marktzyklen: So würden Stablecoins bereits bei Zahlungen, Ersparnissen oder grenzüberschreitende Transfers zum Einsatz kommen und damit längst das Rückgrat vieler Krypto-Anwendungen bilden.
Anatoly Yakovenko glaubt, dass Solana zu den Gewinnern des Siegeszugs der Stablecoins zählen wird. Hierbei stützt er sich auf das zuletzt rasante Wachstum von Solana. Derzeit setzen mehrere Initiativen auf dieses Netzwerk für die Ausgabe und den Transfer digitaler Dollar, was seine Popularität weiter steigerte.
Zweifel angebracht
Aktuell hat der Markt für Stablecoins einen Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Damit sich Yakovenkos Prognose erfüllt, müsste er also in kurzer Zeit beträchtlich zulegen. Zum Vergleich: Der Bitcoin liegt mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Billionen US-Dollar als einzige Kryptowährung über der Billionen-Dollar-Schwelle.
Vor diesem Hintergrund teilen laut "Cryptopolitan" andere Experten die äusserst optimistische Prognose von Yakovenko nicht, obwohl auch sie die zunehmende Beliebtheit von Stablecoins sehen. Stimmungsdämpfer seien etwa die Unsicherheit in Zusammenhang mit der Regulierung sowie die drohende Konkurrenz durch digitale Zentralbankwährungen (CBDC).
Redaktion finanzen.ch
