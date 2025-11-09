Solana Kurs Prognose: 350 Dollar Kursziel

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt geht es weiter turbulent zu. Zwar hat Bitcoin in diesem Jahr mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch von 126.000 Dollar für Aufsehen gesorgt, doch wer Anfang 2025 investiert und bis heute einfach gehalten hat, steht aktuell nahezu auf dem gleichen Stand wie zu Jahresbeginn. Ganz anders sieht es bei Solana (SOL) aus. Hier mussten Anleger in den vergangenen Monaten starke Rückschläge hinnehmen. Doch in den letzten Tagen gibt es wieder Hoffnung auf eine Erholung.

Solana zeigt wieder Stärke

Solana war fulminant ins Jahr gestartet. Der Hype rund um die Meme Coins der Präsidentenfamilie, $TRUMP und $MELANIA, die beide auf der Solana-Blockchain gelauncht wurden, trieb den Kurs zeitweise auf fast 300 Dollar. Doch wer zu spät eingestiegen ist, sitzt inzwischen auf Verlusten von über 40 %. Nun allerdings scheint sich das Blatt zu wenden. In den vergangenen 24 Stunden ist der Kurs um mehr als 5 % gestiegen. Ein erstes Zeichen für eine mögliche Trendwende. In den Top 10 kann nur Ethereum mit ähnlich hohen Gewinnen mithalten.

(Top Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Damit sich der positive Trend bestätigt, müsste Solana allerdings den EMA 200 überwinden, der derzeit bei etwa 185 Dollar liegt. Gelingt das, wäre das ein starkes bullishes Signal. Unterstützt wird die Erholung durch mehrere positive Faktoren. Zum einen hat Präsident Trump eine sogenannte Zoll-Dividende von 2.000 Dollar pro berechtigten Amerikaner angekündigt, was neue Liquidität in die Märkte bringen dürfte. Zum anderen deuten aktuelle Meldungen darauf hin, dass der drohende US-Shutdown abgewendet werden könnte, was zusätzlich für Stabilität sorgt.

BREAKING: Deal to finally end the U.S. Government shutdown is near, Per Axios. pic.twitter.com/YmGo0PG1Nr — Ash Crypto (@AshCrypto) November 9, 2025

Noch entscheidender sind jedoch die Spot Solana ETFs, die seit zwei Wochen in den USA gehandelt werden. Bisher kam es an jedem Handelstag zu Kapitalzuflüssen in Millionenhöhe. Bleibt dieser Trend bestehen, könnte das Solana in den kommenden Monaten zu einem der stärksten Performer unter den Top 10 Coins machen.

Aufgrund der im Vergleich zu Bitcoin noch geringen Marktkapitalisierung würde bereits ein relativ kleiner Kapitalzufluss ausreichen, um den Kurs erheblich zu bewegen. Ein neues Allzeithoch im kommenden Jahr erscheint daher durchaus realistisch, wie der Krypto-Experte von Rundumbitcoin einräumt. Viele Anleger weichen inzwischen auch auf Altcoins mit noch mehr Potenzial aus, wobei aktuell Bitcoin Hyper ($HYPER) zu den Favoriten vieler Investoren gehört.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper könnte Solana übertrumpfen

Während Solana mit institutionellem Kapital an Fahrt aufnimmt, entsteht mit Bitcoin Hyper ($HYPER) ein Projekt, das das Potenzial hat, das gesamte Kryptosystem zu revolutionieren. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Blockchain, die auf der Solana Virtual Machine (SVM) basiert und Bitcoin damit erstmals DeFi-fähig macht. Dadurch könnten Bitcoin-Besitzer ihre BTC in Zukunft für Staking, Lending und Yield Farming nutzen, also aktiv Renditen erzielen, ohne ihre Coins verkaufen zu müssen. Damit wird Bitcoin von einem passiven Wertspeicher zu einem nutzbaren Finanzinstrument.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum des Netzwerks steht der $HYPER-Token, der für Transaktionsgebühren, Governance und Staking genutzt wird. Da sich das Projekt noch in der Presale-Phase befindet, können Anleger $HYPER-Token aktuell zu einem stark vergünstigten Preis kaufen. Schon jetzt wurden über 26 Millionen Dollar investiert, was $HYPER zu einem der erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Jahre macht. Viele Analysten sehen in Bitcoin Hyper die verbindende Brücke zwischen Bitcoin und Solana, ein Ansatz, der das Beste aus beiden Welten vereint. Sollte das Projekt sein Ziel erreichen, könnte $HYPER zu den renditestärksten Altcoins des Jahres gehören, wobei auch eine Kurssteigerung um weit mehr als 1.000 % keine grosse Überraschung wäre.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.