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So viel Wert wäre mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 21.03.2025 bei 0.2052 USD. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 487.35 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.67 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 21.03.2026 0.095771 USD wert war. Damit wäre die Investition um 53.33 Prozent gesunken.

Am 11.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.088865 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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