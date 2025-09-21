So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.09.2025 11:03:09

Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 7.310 USD. Bei einem APT-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136.80 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 20.09.2025 auf 4.622 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632.33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 36.77 Prozent.

Am 22.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3.925 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV