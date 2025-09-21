|Gewinn oder Verlust?
|
21.09.2025 11:03:09
So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 7.310 USD. Bei einem APT-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136.80 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 20.09.2025 auf 4.622 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632.33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 36.77 Prozent.
Am 22.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3.925 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14.70 USD.
Redaktion finanzen.net
