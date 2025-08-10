Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’561 -0.1%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
US-Regierung will Klarheit bei Zöllen auf Gold schaffen
Glencore-Aktie: Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren verdient
So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht
Microsoft-Aktie: Microsoft stellt Updates ein - Millionen Rechner bald unsicher
Suche...
200.- Saxo-Deal
Investmentbeispiel 10.08.2025 19:43:08

So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1.754 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 5’702.66 Worldcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’164.68 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 09.08.2025 auf 1.081 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.35 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0.6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Inside Krypto

07.08.25AMINA BANK Crypto Logo AMINA: AMINAX Monthly Reporting
04.08.25AMINA BANK Crypto Logo AMINA Bank: Crypto Fundraising Trends 2025: IPOs, Institutional Flows, and the End of the Bear Market 
07.08.25Hashdex Logo Hashdex: Bitcoin-Rally, Stablecoin-Gesetz & mehr: Das bewegt den Krypto-Markt im Q2
29.07.25Hashdex Logo Hashdex: ETH steigt, und die ETF-Zuflüsse folgen | Lesen Sie den Hash Insider
09.08.25Finixio Crypto Logo Bitpanda zieht es in die Emirate: Kooperation mit Rakbank ist jetzt fix
08.08.25Finixio Crypto Logo Neuer Bitcoin-Treasury: Jack Dorseys Block hält eine gigantische Menge Bitcoin
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV