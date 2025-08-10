|Investmentbeispiel
|
10.08.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht
Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1.754 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 5’702.66 Worldcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’164.68 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 09.08.2025 auf 1.081 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.35 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0.6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3.924 USD.
Redaktion finanzen.net
