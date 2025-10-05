|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
05.10.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 04.10.2022 0.8366 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’195.33 POL. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282.69 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 04.10.2025 auf 0.2365 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 71.73 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1668 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 0.7155 USD.
Redaktion finanzen.net
