So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 11.02.2023 lag der Kurs von Tezos bei 1.085 USD. Bei einem XTZ-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’213.09 Tezos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 3’630.30 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0.3940 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.70 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3940 USD und wurde am 11.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 1.077 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net