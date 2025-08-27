So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 5 Jahren bedeutet

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren war ein Tether 1.002 USD wert. Bei einer USDT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’977.11 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.000 USD), wäre das Investment nun 9’978.94 USD wert. Damit wäre das Investment 0.21 Prozent weniger wert.

Bei 0.9978 USD erreichte USDT am 01.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net