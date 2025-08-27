|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
27.08.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Tether verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren war ein Tether 1.002 USD wert. Bei einer USDT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’977.11 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.000 USD), wäre das Investment nun 9’978.94 USD wert. Damit wäre das Investment 0.21 Prozent weniger wert.
Bei 0.9978 USD erreichte USDT am 01.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|90’011.47390
|0.11%
|Handeln
|Vision
|0.13949
|-2.22%
|Handeln
|Ethereum
|3’713.92966
|0.39%
|Handeln
|Ripple
|2.42017
|-0.06%
|Handeln
|Solana
|167.50290
|6.31%
|Handeln
|Cardano
|0.69591
|-0.08%
|Handeln
|Polkadot
|3.12125
|-0.12%
|Handeln
|Chainlink
|19.57821
|-0.15%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|0.13%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|0.45%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!