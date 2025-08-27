Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’556 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9335 -0.2%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’396 0.1%  Bitcoin 90’148 0.3%  Dollar 0.8024 -0.2%  Öl 67.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Magnificent Seven trotzen der Überbewertung: Howard Marks sieht Potenzial bei NVIDIA & Co.
Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse
DroneShield-Aktie sackt trotz schwarzer Zahlen und Umsatzsprung ab
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Ausblick: HP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Anlage: Erfolg oder Verlust? 27.08.2025 19:43:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Tether verlieren können.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren war ein Tether 1.002 USD wert. Bei einer USDT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’977.11 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.000 USD), wäre das Investment nun 9’978.94 USD wert. Damit wäre das Investment 0.21 Prozent weniger wert.

Bei 0.9978 USD erreichte USDT am 01.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Inside Krypto

19.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETF-Zuflüsse nehmen Fahrt auf: ETH steigt | Lesen Sie den Hash Insider
13.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETH verringert Performance-Abstand zu BTC | Lesen Sie den Hash Insider
07.08.25Hashdex Logo Hashdex: Bitcoin-Rally, Stablecoin-Gesetz & mehr: Das bewegt den Krypto-Markt im Q2
11:14Finixio Crypto Logo Snorter gewinnt an Dynamik! Meme-Kultur trifft auf echte Trading-Nützlichkeit
11:02Finixio Crypto Logo Wall Street erweitert sich über Bitcoin und Ethereum hinaus
10:24Finixio Crypto Logo Solana Prognose: Konvergenz des institutionellen Momentums
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV