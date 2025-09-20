So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Internet Computer kostete am 19.09.2024 8.087 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in ICP investiert hat, hat nun 1’236.52 Internet Computer im Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 19.09.2025 gerechnet (4.723 USD), wäre die Investition nun 5’839.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.60 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 4.553 USD. Am 06.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net