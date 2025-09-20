|Profitable ICP-Anlage?
|
20.09.2025 11:03:09
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Internet Computer gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Internet Computer kostete am 19.09.2024 8.087 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in ICP investiert hat, hat nun 1’236.52 Internet Computer im Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 19.09.2025 gerechnet (4.723 USD), wäre die Investition nun 5’839.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.60 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 4.553 USD. Am 06.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.31 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|91’871.40845
|-1.03%
|Handeln
|Vision
|0.12736
|-2.83%
|Handeln
|Ethereum
|3’556.78713
|-2.24%
|Handeln
|Ripple
|2.38276
|-2.30%
|Handeln
|Solana
|189.49385
|-3.40%
|Handeln
|Cardano
|0.71302
|-2.73%
|Handeln
|Polkadot
|3.50238
|-2.66%
|Handeln
|Chainlink
|18.72342
|-4.15%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-4.73%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-4.71%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?