So viel hätte eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren eingebracht

Gestern vor 5 Jahren war ein USD Coin 1.000 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 9’999.70 USD Coin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’999.62 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.02.2026 auf 1.0000 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 0.00 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Am 14.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.

