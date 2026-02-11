So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 3 Jahren eingefahren

Anzeige

Am 10.02.2023 war Tether 1.000 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 999.80 USDT im Portfolio. Da sich der Wert von Tether am 10.02.2026 auf 0.9995 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999.32 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0.07 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0.9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net