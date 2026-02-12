|Investition im Check
|
12.02.2026 19:43:08
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 11.02.2023 kostete Solana 20.82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 48.02 SOL. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’801.41 USD, da sich der Wert von Solana am 11.02.2026 auf 79.16 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 280.14 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.02.2026 erreicht und liegt bei 77.58 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247.55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
