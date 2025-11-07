So lohnend wäre ein Chainlink-Investment von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Am 06.11.2024 lag der Kurs von Chainlink bei 12.16 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 822.43 LINK. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 06.11.2025 gerechnet (14.70 USD), wäre das Investment nun 12’085.91 USD wert. Mit einer Performance von +20.86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 10.90 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29.48 USD.

