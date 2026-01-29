So hätte sich eine Investition in Solana von vor 5 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte Solana bei 3.822 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 2’616.17 Solana im Portfolio. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 125.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 327’121.49 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 3’171.21 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 105.50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net