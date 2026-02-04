So hätte sich eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren war ein Dogecoin 0.037442 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 2’670.80 Dogecoin. Da sich der Wert von Dogecoin am 03.02.2026 auf 0.1056 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 281.95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 181.95 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0.1033 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net