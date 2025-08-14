Snorter Token: Ist dieser Telegram-Bot die stille Revolution im Kryptohandel?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der Welt der Kryptowährungen werden neue Werkzeuge geschaffen, die darauf abzielen, ihren kleinen Platz an der Sonne einzunehmen oder bestehende Prozesse auf dem Markt zu erleichtern. Eines dieser Projekte ist der Snorter Token, der sich selbst als benutzerfreundliches Handelsinstrument und seinen nativen Utility-Token bezeichnet.

Im Mittelpunkt steht ein Telegram-Handelsbot, der entwickelt wurde, um den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen auf automatisierte und vereinfachte Weise zu handhaben. Ein integraler Bestandteil dieses Ökosystems ist der Snorter Token, der als Zahlungssystem für bestimmte Funktionen (Dienstleistungszahlungen) fungiert und bestimmte Governance-Massnahmen ermöglicht, selbst nachdem die Vorschriften vollständig aktiv und in Kraft sind, und als Kontaktpunkt zwischen Nutzern und der Plattform dient.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe — Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

Das Team hinter der Schaffung dieses Knotens erklärt, dass ihr Ziel darin besteht, Handelsprozesse auf dem Kryptowährungsmarkt zu vereinfachen, indem sie eine Kommunikationsplattform nutzen, die ein Millionenpublikum weltweit hat: Telegram. Der Snorter-Bot arbeitet innerhalb dieses Ökosystems und ermöglicht es, Aufträge direkt im Chat zu platzieren. Es ist keine zusätzliche Softwareinstallation oder das Erlernen einer komplexen Benutzeroberfläche erforderlich. Benutzer können einfach Kauf-/Verkaufsaufträge eingeben und Limitaufträge setzen sowie auf Analysefunktionen zugreifen.

Ein Bot, der das Spielfeld verändern will

Sie haben Solana als unsere zugrunde liegende Blockchain gewählt, vor allem wegen ihrer Geschwindigkeit und Transaktionskosten. Solana selbst hat 400 ms Blöcke und Transaktionen unter einem Cent, was sich natürlich für Strategien wie “Token Sniping” eignet – bei denen der Bruchteil einer Sekunde schnelleres Handeln den Unterschied zwischen Gewinn oder Verlust eines Handels ausmacht. Die kostspielige Natur des Ethereum-Handels hat viele Benutzer betroffen und zu einer unhaltbaren Netzüberlastung geführt; ein solches Problem besteht bei Solana nicht. Snorter hat auch Anfänger mit dieser Option ins Visier genommen oder diejenigen, die die Kosten für andere Netzwerke als zu hoch empfinden, um einzusteigen.

$3M reached. Blink and you'll miss it. pic.twitter.com/jpalppR8Kr — Snorter Token Customer Support (@SnorterTokenCS) August 13, 2025

Der Nutzen als Utility-Token wurde der Snorter Token mit einigen spezifischen Zwecken entwickelt. Und als Schlüssel, der verwendet werden kann, um Premium-Funktionen des Bots wie erweiterte Analysetools oder Strategie-Backtesting freizuschalten. Darüber hinaus beabsichtigt das Projektteam, Token-Inhaber im Laufe der Zeit in den Entscheidungsmechanismus einzubeziehen.

Das kann von der Community-Abstimmung über neue Funktionen, Integrationen oder Partnerschaften reichen. Das Projekt strebt mit dieser Governance-Funktion an, stärker gemeinschaftszentriert zu sein. Es gibt auch Pläne für den Token, langfristig reibungslos den Zugang zu exklusiven Inhalten, Handelsstrategien oder Marktberichten zu ermöglichen.

Presale-Phase mit niedriger Einstiegshürde

Derzeit befindet sich der Snorter Token im Vorverkauf, der mit einem mehrstufigen ICO-Stil gestaltet ist. Der Preis des Tokens steigt mit jeder Runde, was frühen Unterstützern einen freundlicheren Einstieg bietet. Idealerweise sollten Sie mit beliebten Kryptowährungen wie Solana (SOL), ETH oder USDT kaufen, aber es gibt auch eine Kreditkartenoption für diejenigen, die mit den traditionelleren Zahlungsmethoden nicht vertraut sind. Darüber hinaus bieten sie einen einfachen Kaufprozess für Amateure, sodass diese nicht über eine eigene Wallet verfügen müssen.

Es wird hauptsächlich von der Community selbst angetrieben (wie die Entwickler anmerken). FAQs werden auf Plattformen wie Telegram und Discord bereitgestellt, damit Sie sich regelmässig darüber informieren können. Direktes Feedback und Verbesserungen können dort ebenfalls vorgeschlagen werden. Diese sozialen Medienkanäle werden auch genutzt, um Nachrichten zu verkünden und das Projekt zu fördern.

Ein offenes Kommunikationsmodell schafft nicht nur Transparenz; es baut Vertrauen auf – ein Element, das für Benutzer und potenzielle Mitwirkende in einem Markt, in dem viele Projekte in Anonymität oder Undurchsichtigkeit gehüllt sind, entscheidend sein kann.

Ein weiterreichender Teil der Roadmap ist die Einführung neuer Fähigkeiten für den Snorter-Bot. Er wird auch einige weitere Handelsstrategien und Analysefunktionen bieten sowie in andere Blockchains integriert werden. Dadurch wird der Bot multi-chain-fähig, auf Solana und möglicherweise in Zukunft auf anderen Netzwerken.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, Partnerschaften mit dezentralen Börsen (DEXs) einzugehen, damit seine Kunden direkt auf Liquiditätspools zugreifen können. Kurz- bis mittelfristig plant Snorter die Integration von KI-Funktionen, die Handelssignale erkennen und dann Vorschläge machen, wie jedes Signal gehandelt werden sollte.

Technische Roadmap und künftige Funktionen

Aber bei diesen ehrgeizigen Plänen erinnert das Projekt auch daran, dass der Handel mit Kryptowährungen voller Risiken ist. Digitale Vermögenswerte können sehr grosse und schnelle Wertänderungen erfahren, aufgrund ihrer hohen Volatilität. Darüber hinaus können die Vorschriften der Länder variieren, was Änderungen im Handel und in der Token-Ökonomie erfordert. Oder technische Risiken wie Softwarefehler oder Netzwerkausfälle. Wann immer das Projektteam eines dieser Risiken identifiziert, führen sie absichtlich eine Risikominderungsstrategie durch, die im Voraus angekündigt wird.

New Project



@SnorterToken ($SNORT)



The $SNORT presale is the initial step. Folks who are believers of fun and crypto can sign up early and claim tokens before they are live on large exchanges.



Details: https://t.co/X5NFE2ygq4 #ICOAnnouncement #Snorter #SNORT… pic.twitter.com/l4f4cPXTu2 — ICO Announcement (@ICOAnnouncement) August 2, 2025

Snorter scherzt in seinem Branding, steht jedoch mit beiden Füssen fest auf dem Boden. Der Name, der wie ein Maskottchen aussieht, und bestimmte andere Marketingaspekte sind absichtlich so gestaltet, um in der Flut von anderen aufzufallen. Aber das Team möchte auch darauf hinweisen, dass unter dieser Fassade ein substanzielles, technisches Fundament liegt.

Die Kombination aus entspannten AVs und solider Technologie ist ein Versuch, einen Mittelweg zwischen Benutzern zu finden, die von spielerischem Marketing angelockt werden, und denen, die funktional orientiert sind.

Cooking the ultimate Web3 bot while everyone else still arguing about the recipe. pic.twitter.com/EDB1P1M1to — Snorter (@SnorterToken) July 28, 2025

Der Bot hat bereits eine Live-Bereitstellung, was ein grosser Erfolg für Snorter ist. Das bedeutet, dass Benutzer die Möglichkeit haben, die Plattform bereits jetzt zu testen, ohne auf einen Markteintritt in der Zukunft warten zu müssen. Dies bietet ihnen die erforderliche Erfahrung, um ihre Strategien unter realen Bedingungen zu testen. Für jeden, der den Kauf von Tokens in Betracht zieht, kann der Vorteil, all dies vor der Investition ausprobieren zu können, entscheidend sein.

Langfristige Perspektiven im Kryptomarkt

Langfristig könnte Snorter gut auf mehrere breitere Krypto-Markttrends vorbereitet sein. In der Zwischenzeit steigt die Nachfrage nach automatisierten Handelswerkzeugen, da mehr Investoren versuchen, mit den Marktveränderungen rund um die Uhr Schritt zu halten. In der Zwischenzeit boomen gemeinschaftsgetriebene Projekte, da Benutzer mehr Wert auf Transparenz und Beteiligung legen. Wenn Snorter jedoch in der Lage ist, sowohl die technologische Stärke als auch eine tragfähige Community zu erfüllen, könnte das Projekt noch viele Jahre bestehen bleiben.

Kurz gesagt, das Snorter Token und das Handelsbot-Projekt verfolgen einen gemeinschaftsorientierten Ansatz. Durch die Nutzung der L2s auf Solana können wir technische Effizienz nutzen und unser Angebot auf andere Netzwerke ausweiten. Ein funktionales Produkt, offene Kommunikation und eine Roadmap (noch in Entwicklung) machen Snorter zu einem Projekt, das für viele Zielgruppen bahnbrechend sein kann – in dem Wissen um die Risiken, die es sich in diesem Bereich selbst verspricht.

