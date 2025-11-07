Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langzeit-Investition 07.11.2025 19:43:08

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SHIBA INU Anlegern gebracht.

Am 20.10.2021 wurde SHIBA INU bei 0.000028 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’571’428.57 SHIBA INU. Das Investment hätte nun einen Wert von 32.14 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.11.2025 auf 0.000009 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 67.86 Prozent.

Am 04.11.2025 erreichte SHIB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.000009 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 bei 0.000033 USD..

Redaktion finanzen.net

