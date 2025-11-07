|Langzeit-Investition
|
07.11.2025 19:43:08
SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SHIBA INU Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 20.10.2021 wurde SHIBA INU bei 0.000028 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’571’428.57 SHIBA INU. Das Investment hätte nun einen Wert von 32.14 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.11.2025 auf 0.000009 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 67.86 Prozent.
Am 04.11.2025 erreichte SHIB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.000009 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 bei 0.000033 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|82’535.34388
|1.03%
|Handeln
|Vision
|0.07981
|1.24%
|Handeln
|Ethereum
|2’752.19912
|3.15%
|Handeln
|Ripple
|1.87649
|5.33%
|Handeln
|Solana
|130.27166
|4.30%
|Handeln
|Cardano
|0.46663
|9.12%
|Handeln
|Polkadot
|2.61939
|22.18%
|Handeln
|Chainlink
|12.88914
|8.79%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|12.22%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|14.96%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!