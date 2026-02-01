Ripple (XRP) News: Wenn dieses Niveau nicht hält, startet der Bärenmarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der XRP Kurs fiel im Zuge eines breiten Krypto-Abverkaufs spürbar und testet wichtige Unterstützungen im Bereich um 1,60 Dollar.

Technische Analysen zeigen, dass ein Tagesschluss unter dem 33-Monats-EMA die Struktur auf ein makro-bärisches Setup umstellen würde.

Trotz des Rückgangs gibt es historische Parallelen, die sowohl starke Rallys als auch tiefe Korrekturen in der Vergangenheit signalisiert haben.

Der Ripple-Token XRP steht an einer kritischen Marke, die über kurz- oder langfristige Trendrichtung entscheiden könnte. Eine deutliche Bestätigung unter dem wichtigen gleitenden Durchschnitt würde neue Verkaufsdynamik auslösen.

XRP steht an kritischem charttechnischen Wendepunkt

Der Preis von XRP ist in den letzten 24 Stunden deutlich gefallen und erreichte ein Intraday-Tief um 1,57 Dollar. Dieser Abverkauf bringt den Kurs nahe an einen langfristigen gleitenden Durchschnitt, der seit mehreren Jahren als bedeutende Orientierung für Investoren dient. Aktuell handelt XRP wieder etwas stabiler um etwa 1,65 Dollar, doch die Nähe zum 33-Monats-EMA ist ein klares Signal für Marktakteure, dass die Richtung in den nächsten Wochen geprägt werden könnte. Ein monatlicher Schlusskurs unter der Marke von etwa 1,60 Dollar würde laut technischer Struktur den Beginn einer ausgeprägteren bärischen Phase markieren.

Technische Analysten verweisen darauf, dass der 33-Monats-EMA wiederholt als Unterstützungszone fungiert hat, von der aus sich grössere Kursbewegungen entwickelten. Historisch gesehen führten Brüche unter diesen Durchschnitt oft zu längeren Korrekturphasen, während respektierte Marken zu starken Erholungen führten. Umgekehrt könnten erneute Käufe oberhalb dieses Niveaus ein Comeback des bullischen Setups signalisieren. Die volatile Kursbewegung hat bereits viele kurzfristige Trader gezwungen, ihre Positionen neu zu bewerten und potenzielle Breakout-Setups für kommende Wochen in den Blick zu nehmen.

Bullische Szenarien bleiben trotz Risiko greifbar

Es gibt technische Analogien mit früheren Zyklen, die mögliche Aufwärtsziele aufzeigen, wenn der Kurs sich wieder erholt. Ein Vergleich zur 2021-Struktur legt eine potenzielle Rally auf rund 7 Dollar nahe, während ein historischer Rückblick auf die 2017er Phase sogar bis zu 27 Dollar andeutet. Beide Szenarien basieren auf starken Expansionen nach Perioden erhöhter Volatilität und nicht unbedingt auf einem klassischen Bullenmarkt-Setup.

Gleichzeitig warnt die Analyse, dass ein signifikanter Schlusskurs unter dem 33-Monats-EMA nicht nur kurzfristige Verluste verstärken, sondern auch Panikverkäufe auslösen könnte. Diese könnten kurzfristig zu tieferen Unterstützungszonen führen, bevor sich wieder nachhaltige Katalysatoren entwickeln. Für Anleger bleibt daher klar: Risikomanagement und ein Blick auf die Widerstands- und Unterstützungslevels sind entscheidend, um in dieser Phase realistische Ein- und Ausstiege zu planen.

Fokus auf Bitcoin Layer-2 Projekte wie Bitcoin Hyper Presale

Während traditionelle Kryptowährungen wie XRP charttechnisch unter Druck stehen, rückt die Nachfrage nach skalierbaren Layer-2 Lösungen im Bitcoin-Ökosystem in den Vordergrund. Ein Projekt, das aktuell stark im Presale-Fokus steht, ist Bitcoin Hyper mit seinem native Token $HYPER, das sich als Layer-2 Lösung für Bitcoin positioniert. Der laufende Presale hat bereits erhebliche Mittel von Investoren angezogen und überschritt mehrere Millionen Dollar an Kapital, was die anhaltende Nachfrage nach technischen Innovationen in einem volatilen Marktumfeld widerspiegelt.

Bitcoin Hyper zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit von Bitcoin zu verbessern, indem eine Layer-2 Schicht geschaffen wird, die schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht, während die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks erhalten bleibt. Die Technologie nutzt eine Solana Virtual Machine-Infrastruktur, um höhere Durchsatzraten und programmierbare Funktionen bereitzustellen, die bisher nur grossen Smart-Contract-Plattformen vorbehalten waren.

Der Presale läuft seit mehreren Monaten und hat nach verschiedenen Berichten bereits über 30 Millionen Dollar eingesammelt, was einen fortgesetzten Anlegerinteresse signalisiert, insbesondere unter denen, die frühzeitig in Layer-2 Ökosysteme investieren wollen. $HYPER soll später auf dezentralen und zentralisierten Börsen gelistet werden und bietet Funktionen wie Staking und Governance im Netzwerk.

Mehr über Bitcoin Hyper erfahren

