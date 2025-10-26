|POL-Performance im Blick
|
26.10.2025 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen
Bei einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 25.10.2022 bei 0.9210 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’085.78 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1958 USD), wäre das Investment nun 212.61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78.74 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0.1668 USD. Am 06.12.2024 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.7155 USD.
Redaktion finanzen.net
