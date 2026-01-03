PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Meme-Coin-Sektor ist mit viel Momentum ins Jahr 2026 gestartet. Besonders PEPE sorgte in den ersten Januartagen mit einem starken Kurssprung für Aufmerksamkeit und verzeichnete innerhalb weniger Tage ein Plus von über 50 %. Trotz dieser Rallye richten viele Anleger ihren Blick bereits auf Alternativen mit früherem Einstiegszeitpunkt und höherem asymmetrischem Chancen-Risiko-Verhältnis, darunter vor allem PEPENODE.

PEPE explodiert zum Jahresstart: Volumen, Liquidationen und technische Signale

PEPE notiert aktuell bei rund 0,000006 US-Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar bei einem vollständig ausgeschütteten Supply von rund 420 Billionen Coins. Allein innerhalb einer Woche legte der Kurs um fast 50 % zu, während das 24-Stunden-Handelsvolumen zeitweise auf über 1,7 Milliarden US-Dollar anstieg. Solche Volumensprünge deuten auf frische Nachfrage hin und nicht auf illiquide Einzelbewegungen.

Quelle: Coingecko.com

Ein wesentlicher Treiber der jüngsten PEPE-Rallye war zudem ein ausgeprägter Short Squeeze. Nach mehreren Wochen seitwärts gerichteter Kursbewegung hatten sich zahlreiche Marktteilnehmer auf fallende Kurse positioniert. Als PEPE dann unerwartet nach oben ausbrach, wurden diese Short-Positionen zwangsweise geschlossen, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugte. Innerhalb von nur 24 Stunden kam es zu Liquidationen im Volumen von über 3,1 Millionen US-Dollar, wobei rund 83 % davon Short-Positionen betrafen.

Verstärkt wurde die Dynamik durch öffentliche Kursprognosen prominenter Trader: James Wynn von der Hyperliquid-Exchange stellte etwa die These auf, dass PEPE bis Ende 2026 eine Marktkapitalisierung von bis zu 69 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Solche Aussagen wirken zwar spekulativ, tragen kurzfristig jedoch messbar zur Marktaufmerksamkeit und zur Nachfrage bei und können in illiquideren Marktphasen als Katalysator für starke Preisbewegungen dienen.

If this bull market is not over, which I do not think it is, there is a high likelihood in my mind we see $PEPE at the forefront of memes leading the way as money flows into T1 memes, and proper fundamental altcoins.



This is side by side comparison between $SHIB and PEPE, if… pic.twitter.com/TRW0cn4pNk — James (Pauly) Wynn (@JamesWynnReal) January 1, 2026

Auch aus technischer Sicht verbesserte sich das Bild deutlich. Der Ausbruch aus einer mehrwöchigen Falling-Wedge-Struktur bestätigte einen kurzfristig bullischen Trendwechsel. Parallel stieg das Open Interest im Derivatemarkt auf knapp 450 Millionen US-Dollar, was auf wachsende Marktaktivität hinweist. Kurzfristig sehen viele Trader weiteres Aufwärtspotenzial, auch wenn PEPE als etablierter Meme-Coin mit hoher Marktkapitalisierung bereits deutlich weniger Spielraum bietet als noch in früheren Phasen.

Warum viele Anleger trotz PEPE-Rallye auf PEPENODE setzen

Während PEPE bereits zu den grössten Meme-Coins am Markt zählt, befindet sich PEPENODE noch vor seinem ersten Börsenlisting. Der Coin ist aktuell ausschliesslich über die offizielle Projektwebseite im Rahmen eines Presales erhältlich. Dabei wurden bereits mehr als 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf ein wachsendes Interesse von Frühinvestoren hindeutet. Der aktuelle Einstiegspreis liegt bei rund 0,0012161 US-Dollar pro Coin.

Ein wesentlicher Anreiz für Anleger ist die Kombination aus frühem Marktzugang und zusätzlichen Renditemodellen. Die im Presale erworbenen PEPENODE-Coins können direkt im Anschluss gestakt werden, mit einer aktuell beworbenen jährlichen Rendite von bis zu 536 %. Darüber hinaus positioniert sich das Projekt nicht nur als reiner Meme-Coin, sondern setzt auf eine eigene Utility in Form eines virtuellen Mining-Systems.

PEPENODE-Inhaber sollen ihre Coins nutzen können, um einen digitalen Serverraum mit Mining-Nodes aufzubauen. Diese virtuellen Mining-Rigs generieren neue Coins, wobei Leistung und Ertrag mit der Anzahl der Nodes und deren Upgrades steigen. Der gesamte Prozess ist vollständig virtuell, erfordert weder physische Hardware noch technisches Fachwissen und ist stark gamifiziert. Geplante Features wie Leaderboards, ein Referralsystem und potenzielle Rewards in anderen Meme-Coins könnten die Nachfrage auch nach dem Presale stabilisieren.

Genau diese Kombination aus frühem Einstiegszeitpunkt, klar definierter Utility und zusätzlichem Renditepotenzial erklärt, warum sich trotz der starken PEPE-Rallye viele Anleger bewusst für PEPENODE entscheiden.

