SMI 13’031 1.1%  SPI 17’907 1.0%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’313 0.5%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5’762 0.7%  Gold 4’343 0.9%  Bitcoin 71’377 1.6%  Dollar 0.7960 0.0%  Öl 60.8 -0.7% 
SNB nominiert Martin Hirzel für den Bankrat - Aktie fester
Youngtimers-Aktie tiefrot: Youngtimers rechnet zeitnah mit erfolgreicher Kapitalerhöhung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Goldpreis im Blick: Zwischenhoch vom Freitag wieder in Sicht
Burckhardt Compression ernennt Jacques Sanche zum VR-Chef - Aktie stabil
15.12.2025 12:56:20

Off the Block Podcast: Bitcoin from the POV of Tycho Onnasch from Zest Protocol

Tycho Onnasch from Zest Protocol discusses Bitcoin and shares his take on the ongoing trend to make the OG cryptoasset a productive asset on the 21shares Off the Block podcast.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

