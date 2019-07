Novogratz: Nach der Kursexplosion wird sich der Bitcoin in dieser Spanne festsetzen

Stabilisierung nach Kursexpolsion

Mike Novogratz, der CEO der Krypto-Bank Galaxy Digital, hat seine Prognose aus dem Vormonat nach oben angepasst. Der Experte ist sich sicher, dass sich der Bitcoin-Kurs - trotz starken Schwankungen - bald in einer engeren Handelsspanne festsetzen wird. Zunächst hatte er den Bitcoin-Kurs in einem Bereich zwischen 7'000 und 10'000 US-Dollar gesehen, doch nach der Kursexplosion letzten Mittwoch rechnet Novogratz damit, dass sich der Kurs nun einige Zeit in der Spanne zwischen 10'000 und 14'000 US-Dollar stabilisieren wird.

Novogratz verkauft Bitcoins

Das Zwischenhoch in der letzten Woche hat der Krypto-Bulle dazu genutzt, einige seiner Bitcoins zu verkaufen. Auch viele andere Krypto-Investoren hatten von der kurzzeitigen Kursexplosion profitiert. Innerhalb von nur wenigen Tagen, war der Bitcoin-Kurs um rund 3'000 US-Dollar gestiegen. Am 26. Juni erreichte er ein Tageshoch von 13'800 US-Dollar und viele Krypto-Trader nutzten die Gelegenheit zum Verkauf.

Kurspotenzial für Kryptowährungen

Novogratz sieht die Entwicklungen auf dem Krypto-Markt weiterhin optimistisch, auch im Hinblick auf den Facebook-Coin Libra. Er glaubt, dass institutionelle Investoren, die bislang gezögert haben, Vertrauen in digitale Währungen gewinnen werden. Denn Novogratz ist sich sicher, wenn eines der grössten Unternehmen weltweit an die Kryptowährung glaubt, dann schafft das allgemeines Vertrauen und verschafft den Kryptowährungen so ein enormes Kurspotenzial. Der frühere Hedgefonds-Manager sieht in dem Bitcoin einen wichtigen Wertspeicher und sicheren Hafen. Ob der Krypto-Bulle mit seiner Vorhersage allerdings Recht behalten wird, bleibt abzuwarten, denn bisher weist der Bitcoin teilweise schwer vorhersehbare Schwankungen auf.

Redaktion finanzen.ch