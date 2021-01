Mark Cuban: Kryptowährungen sind genau wie die Dotcom-Blase - was das für Bitcoin bedeutet

• Mark Cuban: Kryptowährungen sind wie Dot.com-Blase• Es zählt nur Angebot und Nachfrage• Einige Cyberdevisen würden weiter gedeihen

Der Bitcoin hat in den letzten Monaten eine sagenhafte Rally hingelegt und konnte seinen Kurs im vergangenen Jahr mehr als verdreifachen. Kurz nach dem Jahreswechsel kletterte er sogar auf ein Rekordhoch von fast 42'000 Dollar. Vor allem dank dieses enormen Kursanstiegs konnte der Gesamtwert aller derzeit existierenden Digitalwährungen erstmals - zumindest vorübergehend - über die Marke von einer Billion US-Dollar klettern.

Doch inzwischen ist es auch schon bereits zu einem deutlichen Rücksetzer gekommen. So verlor der Bitcoin allein am Montag, den 18. Januar 2021, über 12 Prozent an Wert und beim Ethereum belief sich das Tagesminus sogar auf 23 Prozent.

Mark Cuban erinnert an Dotcom-Blase

Für Krypto-Bären kam dieser Rückschlag nicht überraschend. So hatte beispielsweise Börsenkenner Mark Cuban, der auch als Besitzer des Profibasketball-Teams Dallas Mavericks bekannt ist, bereits am 11. Januar in einem Tweet gewarnt, dass der Kryptohandel "ganz genau wie die Dotcom-Blase" sei. Diese ist bekanntlich im Jahr 2000 geplatzt.

Watching the cryptos trade, it’s EXACTLY like the internet stock bubble. EXACTLY. I think btc, eth , a few others will be analogous to those that were built during the dot-com era, survived the bubble bursting and thrived, like AMZN, EBay, and Priceline. Many won’t - Mark Cuban (@mcuban) January 11, 2021

Genau wie während der Dot.com-Blase würden Experten versuchen, eine Rechtfertigung für das jeweils aktuelle Kursniveau zu finden. Doch Cuban sieht darin nur eine "Verkaufsmasche". Denn Krypto-Kurse würden einzig und allein von Angebot und Nachfrage bewegt. Deshalb sei das stärkste Kaufargument auch "Knappheit vs. Nachfrage".

Meinung zu Bitcoin geändert?

Auch in der Vergangenheit hatte sich der US-Amerikaner, der ein gern gesehener Gast in TV-Shows ist, schon wiederholt sehr kritisch zu Krytowährungen geäussert. In Erinnerung blieb wohl bei vielen, wie er in einem Interview erklärte, dass er "lieber Bananen als Bitcoin haben würde", weil Bananen zumindest noch einen inneren Wert hätten.

Doch nun schlug der 62-Jährige andere Töne an. Denn wie er in seinem Tweet ausserdem erklärte, geht er davon aus, dass Bitcoin, Ethereum und ein paar andere digitale Devisen das Platzen der Blase überleben und danach florieren werden - so wie es beispielsweise Amazon- und eBay-Aktien nach der Dotcom-Blase gelungen sei. Wenn man bedenkt, dass Amazon inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Billionen Dollar kommt und Jeff Bezos , der Gründer des Online-Versandriesen laut dem Milliardärs-Ranking "Bloomberg Billionaires Index" der zweitreichste Mensch der Welt ist, dann klingt das doch sehr vielversprechend.

Doch während dieses Wegs würden viele Vermögen geschaffen und auch verloren, warnt Mark Cuban. Deshalb lautet der Ratschlag des Börsenexperten: "Lerne Hedging". Hierbei handelt es sich um Sicherungsgeschäfte, bei der Anleger in gegenläufige Positionen investieren, um mögliche Verluste aus der ersten Position durch Gewinne aus der zweiten auszugleichen. Dies ist jedoch eine komplexe Angelegenheit und nichts für Ungeübte.

As during the dot-com bubble "the experts" try to justify whatever the pricing of the day is. Crypto , much like gold , is a supply and demand driven All the narratives about debasement, fiat, etc are just sales pitches. The biggest sales pitch is scarcity vs demand. That’s it - Mark Cuban (@mcuban) January 11, 2021

Redaktion finanzen.ch