Expansionkurs: Robinhood übernimmt Krypto-Börse Ziglu in Europa

• Robinhood kauft den britischen Krypto-Handelsplatz Ziglu• Britische Krypto-Börse mit Millionenbewertung• Bislang ist kein Launchdatum für Robinhood in Deutschland bekannt

Investment-App kauft britische Krypto-Börse

Der Markt für Bitcoin, Etherum & Co. wächst stetig und immer mehr Krypto-Startups versuchen, weltweit zu expandieren. Dieses Ziel verfolgt auch die Investment-App Robinhood und hat die britische Krypto-Börse Ziglu übernommen. Dies teilten die Verantwortlichen von Robinhood Mitte April auf ihrem offiziellen Blog mit. Das Unternehmen wurde von den beiden Stanford-Absolventen Baiju Bhatt und Vlad Tenev in Kalifornien gegründet. Wie BTC-Echo berichtet, hatten die Gründer bereits im Jahr 2020 versucht, in Grossbritannien zu expandieren. Aus betrieblichen Gründen musste das Vorhaben jedoch vorzeitig beendet werden.

Unternehmenswert liegt im dreistelligen Millionenbereich

Wie Robinhood in der Blogmitteilung schreibt, zählt Ziglu zu den voll regulierten Krypto-Börsen in Grossbritannien und bietet verschiedene Dienstleistungen im Bereich Krypto-Brokerage an. Britische Kunden können elf verschiedene Kryptowährungen kaufen und verkaufen, darunter Bitcoin, Ether und Litecoin. Auch Zinskonten und Debitkarten zählen zum Leistungsportfolio der Börse. Wie BTC-Echo berichtet, beträgt der Unternehmenswert der britischen Krypto-Börse mit Abschluss der letzten Finanzierungsrunde im November 85 Millionen Britische Pfund.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Mark Hipperson, Gründer und CEO von Ziglu betont in der Blogmitteilung, dass beide Unternehmen das gemeinsame Ziel verfolgen, die Barrieren für junge Investoren zu reduzieren. Als Teil von Robinhood wolle man die Expansion in Europa vorantreiben und Millionen von Kunden einen besseren Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen. Vlad Tenev, CEO und Co-Gründer von Robinhood ist der Ansicht, dass das sehr erfahrene Team von Ziglu, bestehend aus Finanzdienstleistern und Krypto-Experten, Robinhood dabei helfen wird, seine globale Expansion schneller voranzutreiben.

Kein Launchtermin für Deutschland bekannt

Laut Mitteilung von Robinhood wird sich für die Ziglu-Kunden vorerst nichts ändern. Langfristig soll Ziglu aber in Robinhood integriert werden. Ausserdem wird die Expansion in Europa fortgesetzt und soll sich nicht nur auf Grossbritannien beschränken. Die Robinhood-App ist in Deutschland derzeit nicht verfügbar. Wann eine Markteinführung erfolgt, ist laut BTC-Echo bislang unbekannt.

M. Wieser / Redaktion finanzen.ch