MAKE EUROPE: US-Risikokapital im Web3-Bereich dynamischer als in Deutschland

Mehr Dynamik

Technologieunternehmen "die auf eine amerikanische Dynamik hinarbeiten", wie es der Branchenriese a16z formuliert, haben in Deutschland nur wenige Ansprechpartner im privaten Markt für Risikokapital. Von Bankenseite haben sie mit einem "Credit Crunch" zu tun, der wenn überhaupt nur kleine Sprünge zulässt. Stattdessen sind in Deutschland Co-Finanzierungen mit risikoaversen staatlichen Kapitalgebern hierzulande an der Tagesordnung.

Ein Fuss in Frankfurt, einer in New York

Im dezentralen Wirtschaftsraum des "Internet of Value" konnte die MAKE Europe GmbH in den vergangenen Jahren hervorragende Geschäftsbeziehungen rund um die Welt knüpfen. Nachdem wir im Jahr 2022 bereits vom US-Bundesstaat Colorado und der von a16z und T-Systems gestützten Celo Foundation San Francisco ausgezeichnet wurden, erweiterten wir jetzt auch unsere Kontakte in New York.

MAKE Europe jetzt Mitglied in der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer

Die MAKE Europe GmbH ist jetzt Mitglied in der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer New York GACC NY geworden. Zum Auftakt im Dezember 2022 veranstaltet die GACC NY gemeinsam mit anderen Startups ein viertägiges Bootcamp in New York City, das in einzigartiger Weise und angepasst an die aktuellen Bedürfnisse der Bedürfnisse der teilnehmenden Startups abgestimmt war.

Führend in Web3 und Metaverse

Die MAKE Europe GmbH gehört seit Jahren zu den führenden deutschen Web3-Softwareschmieden in der Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main. Vor der Haustür der Europäischen Zentralbank (EZB) wächst im Wirtschaftsraum Frankfurt-Rhein-Main ein weltweit vernetztes Wirtschaftszentrum heran, das mittels Identifikationslösungen, Zahlungsverkehr, Verwaltung, Medien und Sport auch den gesellschaftlichen Bereich verändert. Das bereits im Jahr 2018 von der MAKE Europe im EintrachtTech Accelerator vorgestellte Web3-Ticketsystem "ticketh" war das erste, das Eintrittskarten im EVM-Standard auf die Blockchain schrieb. Im Corona-Sommer 2020 konnten wir so der Stadt Frankfurt helfen, die Kulturgärten für tausende Musikfans wenigstens am Open Air zu öffnen.

Content is King

Gerade das auch als Metaverse bekannte Web3 könnte ein Segen vieler Medienhäuser und Influencer sein: Digitale Poster von Fussballstars verkaufen sich in Europa besonders gut. Abgesichert durch Non-Fungible Tokens (NFTs) ist das Rechtemanagement bei den Bildchen kein Thema mehr. Vor allem limitierte Editionen bringen immer wieder Höchstpreise. Für alle Clubs und viele Spieler ist das seit der Pandemie zu einem überaus beliebten Zusatzgeschäft ohne viel Aufwand geworden. Jetzt hat die MAKE Europe im "STEP"-Programm der GACC NY erste rechtliche und behördliche Fragen geklärt und auch die ersten Kontakte zu Investoren geknüpft. Der Höhepunkt des Programms war die "Pitch Night" im deutschen Haus gegenüber den Vereinten Nationen im Manhattan. Das STEP USA Programm ist darauf ausgelegt deutsche Startups und Unternehmer mit hohem Potenzial mit der US-Startup-Szene zusammenzubringen. Es wurde 2014 ins Leben gerufen. Seitdem haben mehr als 500 Unternehmen an dem Programm teilgenommen und sind Teil STEP Alumni-Netzwerks.

Funding gestartet

Durch enge Mentorenschaft, Verbindungen und Zugang zu wichtigen Startup-Ressourcen, können damit Unternehmer in das US-amerikanische Technologie- und Innovations-Ökosystem einzutauchen. von Roman Kessler, MAKE Europe GmbH

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.