Litecoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Litecoin-Investment verdienen können.

Litecoin kostete gestern vor 5 Jahren 59.27 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 16.87 Litecoin. Die gehaltenen Coins wären am 09.11.2025 1’852.26 USD wert gewesen, da der LTC-USD-Kurs bei 109.79 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.23 Prozent gesteigert.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 68.99 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 137.03 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
