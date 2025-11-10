|Entwicklung des Investments
|
10.11.2025 11:03:08
Litecoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Litecoin-Investment verdienen können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Litecoin kostete gestern vor 5 Jahren 59.27 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 16.87 Litecoin. Die gehaltenen Coins wären am 09.11.2025 1’852.26 USD wert gewesen, da der LTC-USD-Kurs bei 109.79 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.23 Prozent gesteigert.
Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 68.99 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 137.03 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|85’823.76217
|1.53%
|Handeln
|Vision
|0.07998
|-1.44%
|Handeln
|Ethereum
|2’921.31752
|1.15%
|Handeln
|Ripple
|2.04657
|7.06%
|Handeln
|Solana
|136.52466
|2.89%
|Handeln
|Cardano
|0.48456
|3.83%
|Handeln
|Polkadot
|2.63363
|1.02%
|Handeln
|Chainlink
|13.33492
|3.76%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|2.41%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|2.74%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!