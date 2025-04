Krypto Wallet sammelt 11,6 Millionen an Investitionen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Innerhalb des Best Wallet Ökosystems existiert ein nativer Token: der $BEST-Token. Dieser bietet verschiedene Vorteile für seine Halter. Zunächst gewährt er frühen Zugang zu neuen Krypto-Projekten. Nutzer können somit in vielversprechende Startups investieren, noch bevor diese offiziell auf den Markt kommen.

Need assistance with Best Wallet?



This video shows you how to contact our Support team directly.



All our official support links can be found in our X bio.



Check it out below! pic.twitter.com/LduZ3RR0ce — Best Wallet (@BestWalletHQ) April 9, 2025

Die Tokens können dann genutzt werden, um vom explosiven Wachstum neuer Projekte zu profitieren. Zudem profitieren Halter des $BEST-Tokens von reduzierten Transaktionsgebühren im gesamten Best Wallet Ökosystem. Die Transaktionen, die beim Tausch eines Tokens als Netzwerkgebühren anfallen, verringern sich auf dem Best Wallet durch das Halten des $BEST-Tokens.

Quelle: bestwallettoken.com

Staking und deflationäre Mechanismen

Ein weiterer Vorteil sind die attraktiven Staking-Rewards. Nutzer können ihre $BEST-Token staken und erhalten dafür Belohnungen. Aktuell belaufen sich diese auf 133 % pro Jahr. Bereits 199 Millionen $BEST-Token sind gestaked. Die Verteilung der Prämien für Best Wallet-Token erfolgt mit einer Rate von 101,21 $BEST-Token pro Ethereum-Block. Diese Prämien werden über einen Zeitraum von drei Jahren ausgezahlt und können eingefordert werden, sobald der Anspruch live geht.

Einen $BEST-Token gibt es aktuell dank des noch laufenden Presales für gerade einmal 0,0247 Dollar. Dabei darf man nicht allzu lange auf dem Preis verharren. Für den Presale ist ein eigens dafür hinterlegter Burnmechanismus integriert.

New to crypto? We’ve got you covered!



In today’s video, we break down 5 more essential crypto terms you should know.



Check it out. pic.twitter.com/x5b1LwncPV — Best Wallet (@BestWalletHQ) April 1, 2025

Alle drei Tage wird ein Teil der sich in der Reserve befindlichen Tokens verbrannt. Das Resultat daraus ist, dass sich das Angebot verringert und sich der Preis neu einpendeln kann. Die nächste Preiserhöhung steht bald an. Insgesamt konnten Investoren so Best Tokens im Wert von bereits mehr als 11,6 Millionen US-Dollar erwerben und geniessen den deflationären Charakter des Tokens.

Das bietet die Zukunft des $BEST-Tokens

Die Roadmap des Best Wallet Ökosystems gibt einen Überblick über die kommenden Entwicklungen. In der ersten Phase der Roadmap wurde Marktforschung betrieben, um die Bedürfnisse des Marktes zu verstehen und ein passendes Produkt zu entwickeln.

Discover new crypto projects before the hype hits!



Upcoming Tokens in Best Wallet lets you:



Find early-stage crypto projects

Learn key info before buying

Buy directly in-app, no third-party wallet connections needed



It’s the easiest way to explore and access new… pic.twitter.com/iL09tzptzV — Best Wallet (@BestWalletHQ) April 8, 2025

Mit den Sicherheitsvorkehrungen wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung und der biometrischen Sicherheit wurden dann zusätzliche Schutzmechanismen festgelegt, die die Nutzer vor unbefugten Eingriffen schützen sollen. Alle Kernfunktionalitäten des Best Ökosystems sind bereits integriert und der Fiat-Off-Ramp ist erledigt. Mit dem Multi-Wallet-Support konnte damit die erste Phase vollständig abgeschlossen werden. Hierzu wurde das Multi-Wallet-Support eingerichtet.

Hier kann man alle Kryptowährungen über alle Wallets hinweg verfolgen. Man kann mehrere Wallets verwalten und erstellen – alles in einer App. Aktuell wird Phase 2 abgeschlossen, in der das Launchpad für neue Tokens eingerichtet, der Airdrop gestartet und der Fiat-Off-Ramp verbessert wurde.

Die Roadmap im Überblick

Zudem wurden chainübergreifende Transaktionen eingeführt, die es ermöglichen, Kryptowährungen über verschiedene Protokolle hinweg zu transferieren. Zum Abschluss dieser Phase sollen weitere Blockchain-Netzwerke ins Ökosystem integriert und ein fortgeschrittener Antibetrugsschutz implementiert werden.

Quelle: bestwallettoken.com

Besonders spannend wird Phase 3. In dieser Phase wird nicht nur ein Adressbuch zur Vereinfachung wiederholter Transaktionen eingeführt. Damit können Transaktionen, die häufiger getätigt werden, in Vorlagen gespeichert werden. Für Krypto-Enthusiasten wartet in dieser Phase auch eine weitere interessante Anbindung: die BestCard.

Quelle: bestwallettoken.com

Diese ermöglicht es, Einkäufe in der realen Welt mit Kryptowährungen zu tätigen. Dank einer Partnerschaft mit Mastercard kann BestCard wie eine Debitkarte genutzt werden, wobei Nutzer Cashback in Form von $BEST-Token erhalten. Weitere geplante Features umfassen ein erweitertes Portfolio-Management, eine NFT-Galerie und den Handel mit Derivaten. Die dritte Phase soll dann mit einem Staking-Aggregator beendet werden, der stets die besten Staking-Belohnungen protokollübergreifend findet.

Der finale Ausbau in Phase 4

Den letzten Auftakt macht das Best Ökosystem in Phase 4. Hier wird mithilfe einer Markt-Intelligenz-Analyse genau geschaut, welche Bedürfnisse auf dem Markt bestehen, und neue Funktionalitäten integriert.

Quelle: bestwallettoken.com

Einige dieser Funktionalitäten könnten das Traden auf der Plattform betreffen, mit dem Setzen von Stop-Loss- und Limit-Aufträgen. Nutzer können voreinstellen, wann sie aus einem Trade aussteigen bzw. einsteigen wollen. Dafür müssen sie nicht mehr eingeloggt sein, sondern nur den gewünschten Preis wählen, an dem der Auftrag ausgelöst wird.

New to crypto? We’ve got you covered!



In today’s video, we break down 5 more essential crypto terms you should know.



Check it out. pic.twitter.com/x5b1LwncPV — Best Wallet (@BestWalletHQ) April 1, 2025

Für Anleger, die eine langfristige Akkumulation der Tokens anstreben, könnte der DCA-Prozess interessant sein. Mit der Dollar-Cost-Average-Strategie werden Tokens über einen längeren Zeitraum regelmässig gekauft.

Hier können Nutzer selbst bestimmen, ob das täglich, wöchentlich oder monatlich abläuft. Dann sichert man sich über einen gestreckten Zeitraum einen attraktiven Durchschnittspreis, der die Summe aller in der Vergangenheit getätigten Käufe bildet.

So erhalten Sie den $BEST-Token

Um den $BEST-Token zu bekommen, muss man lediglich sein Wallet anbinden. Dafür steht eine breite Auswahl an unterschiedlichen Wallets zur Verfügung. Wenn Sie also schon Kryptowährungen haben und sie gegen den $BEST-Token eintauschen wollen, lässt sich das Metamask-Wallet oder auch WalletConnect anbinden.

Für Enthusiasten von zentralisierten Anwendungen bietet sich auch eine Anbindung des Coinbase-Wallets an. Wenn Sie bereits eine Wallet haben, wählen Sie Ihre gewünschte Wallet aus den untenstehenden Optionen aus. Wenn Sie noch keine Wallet haben, laden Sie eine herunter – Best Wallet, um loszulegen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.