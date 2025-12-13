Krypto Nachrichten: Wenn Sekunden zählen und Milliarden verschwinden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der jüngste Sicherheitsvorfall bei Upbit hat eine Debatte über die Reaktionsstrategien globaler Börsen bei dringenden Freeze Anfragen ausgelöst. Der Fall gilt als prägnantes Beispiel dafür, welche Auswirkungen Verzögerungen und nachgelagerte Sperrungen auf die letztlich rückführbare Summe nach einem schweren Krypto Diebstahl haben können. Er verdeutlicht den zunehmenden Konflikt zwischen zentralisierten Börsen und Strafverfolgungsbehörden, die bei laufenden Angriffen eine sofortige Zusammenarbeit einfordern.

Das Wichtigste dazu in Kürze:

Ein schwerer Sicherheitsvorfall bei einer grossen Börse hat eine Debatte über Reaktionsgeschwindigkeit und Verantwortlichkeiten ausgelöst.

Verzögerungen bei Notfallmassnahmen könnten den Umfang rückführbarer Vermögenswerte erheblich reduzieren.

Der Fall verdeutlicht die Spannungen zwischen behördlichen Anforderungen nach sofortigem Handeln und internen Prüfprozessen zentralisierter Plattformen.

Gleichzeitig rückt die Frage nach einheitlichen Standards für den Umgang mit akuten Krypto Diebstählen stärker in den Fokus.

Hintergrund Der Upbit Hack und erste Nachverfolgung

Der Vorfall begann mit der Beobachtung verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit gestohlenen SOL Token, die ursprünglich von Upbit entwendet wurden. Berichten zufolge konnten SOL im Wert von rund 470 Millionen Won auf der Blockchain verfolgt werden. Diese Spur führte zu Binance, einem der grössten Liquiditätspools für Assets, die nach hochvolumigen Diebstählen häufig zum Mischen, Tauschen oder zur Geldwäsche genutzt werden.

Korean authorities criticize Binance for freezing only ~17% of stolen Upbit funds



Dec 12 — According to KBS, Korean police say Binance failed to fully freeze assets stolen from Upbit, despite receiving an urgent request on the day of the hack.



Investigators and Upbit traced… pic.twitter.com/TL98Q2sdSY — Followin (@followin_io) December 12, 2025

Upbit reagierte relativ schnell, nachdem der Diebstahl erkannt wurde. Umgehend wurden Kommunikationskanäle eingerichtet und eine Notfall Freeze Mitteilung an Binance gesendet. In der Branche gilt es als üblich, dass auf solche Anfragen schnell reagiert wird. In diesem Fall entwickelte sich der Ablauf jedoch anders als erwartet.

Südkoreanische Behörden hinterfragen Binances Verzögerung

Die südkoreanische Polizei äusserte Besorgnis darüber, dass Binance die gestohlenen Gelder in der kritischen Anfangsphase nicht vollständig eingefroren habe. Berichten zufolge forderte Binance zunächst eine weitere Verifizierung, bevor Massnahmen ergriffen wurden. Dieser Prüfprozess führte zu einer Verzögerung von etwa 15 Stunden zwischen der Anfrage und der teilweisen Sperrung.

Diese Zeitverzögerung kann laut Experten den rückführbaren Betrag erheblich reduzieren. In der schnellen Blockchain Umgebung lassen sich gestohlene Assets innerhalb von Minuten tauschen, bridgen oder wrappen. Ein Zeitfenster von 15 Stunden stellt daher eine erhebliche Gelegenheit für Täter dar.

In der Folge gehen die Behörden davon aus, dass durch die Verzögerung weitere Token ausser Reichweite geraten sein könnten. Die Diskussion dreht sich daher um die Rolle grosser Börsen nach Eingang einer dringenden Freeze Anfrage, insbesondere wenn diese von legitimen Strafverfolgungsstellen stammt.

BINANCE FROZE ONLY PART OF STOLEN UPBIT FUNDS AFTER SOUTH KOREAN POLICE REQUEST, REPORT SAYS



KBS reports South Korean police asked Binance to freeze roughly 470 million KRW in SOL tied to an Upbit theft, but Binance froze only about 17% (around 80 million KRW) after roughly a… pic.twitter.com/jG9czbhDtw — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) December 12, 2025

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den Umfang der ergriffenen Massnahmen. Laut KBS News wurden zwar SOL im Wert von rund 470 Millionen Won zur Sperrung angefragt, tatsächlich eingefroren wurden jedoch nur etwa 17 Prozent, rund 80 Millionen Won.

Aus Sicht der Behörden war diese Sperrung unzureichend. Innerhalb der Branche besteht Einigkeit darüber, dass Geschwindigkeit und Kooperation entscheidende Faktoren bei solchen Vorfällen sind. Binance erklärte, dass zunächst die Herkunft geprüft werden musste, um die Compliance Anforderungen zu erfüllen.

Der Fall hat jedoch erneut die Frage aufgeworfen, ob die Verifizierungsprozesse grosser Börsen bei aktiven Diebstahl Ermittlungen schnell genug sind. Da gestohlene Assets sich extrem schnell über verschiedene Chains bewegen, erscheint ein beschleunigtes Notfallverfahren notwendig, zumindest bis die vollständige Prüfung abgeschlossen ist.

Spannungsfeld zwischen Börsen und Strafverfolgung

Der Upbit Fall macht ein seit Langem bestehendes Problem im Kryptomarkt sichtbar. Es geht um den Konflikt zwischen Anforderungen der Strafverfolgung und den Compliance Vorgaben der Börsen. Behörden verlangen sofortiges Handeln bei laufenden Straftaten. Börsen hingegen müssen sicherstellen, dass keine falschen Sperrungen erfolgen oder regulatorische Vorgaben verletzt werden.

Der Wunsch nach zusätzlicher Verifizierung mag aus Sicht der Börsen notwendig sein, doch die Behörden sind der Meinung, dass diese Prozesse deutlich schneller ablaufen müssen. Grosse Plattformen bearbeiten monatlich tausende Compliance Anfragen und müssen zwischen Notfällen und regulären Anfragen unterscheiden. Wie der Upbit Fall zeigt, können Verzögerungen verheerende Folgen haben.

Es bleibt abzuwarten, ob dieser konkrete Konflikt breitere regulatorische Diskussionen auslöst, die zu klar definierten Standards für Notfall Freeze Verfahren führen. Einheitliche Richtlinien könnten viele dieser Streitpunkte entschärfen und festlegen, wie schnell Börsen in schwerwiegenden Fällen reagieren müssen.

