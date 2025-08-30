Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Internet Computer war am 26.10.2021 46.84 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in ICP investierten, hätten nun 213.49 Internet Computer im Besitz. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 29.08.2025 gerechnet (4.909 USD), wäre die Investition nun 1’047.93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 89.52 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 22.06.2025 bei 4.553 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer liegt derzeit bei 15.31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net