Hongkonger Tageszeitung wirbt für Kryptos: "Der Bitcoin wird Sie nie im Stich lassen"

• Tageszeitung schaltet Bitcoin-Werbung• Apple Daily-Chef nach Festnahme wieder auf freiem Fuss• Weiteres Bitcoin-Wachstum möglich

Die regierungskritische Hongkonger Tageszeitung Apple Daily hat auf ihrer Titelseite vor kurzem eine Werbeanzeige veröffentlicht, die die Vorzüge des Bitcoin hervorhebt. "Der Bitcoin wird Sie nie im Stich lassen", verspricht die Werbung. So preist das Inserat die Kryptowährung für seine Unabhängigkeit von Regierungen oder Unternehmen an: "Niemand kann Sie daran hindern, über das Netzwerk Geschäfte zu tätigen, und es kann nicht abgeschaltet werden." Weiterhin wird versprochen, dass jeder in das Bitcoin-Geschäft einsteigen könne, unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder Glauben. Zum Schluss wird erwähnt, dass die digitale Währung zwar als Reaktion auf die Finanzkrise von 2009 entstand, ihre Zeit aber nun gekommen sei.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Bereits vor einigen Monaten veröffentlichte die Zeitung eine Anzeige, in der sie sich für den "Yellow Economic Circle" aussprach, eine Gruppe, die pro-demokratische Geschäfte unterstützt und solche boykottiert, die Anhänger der Kommunistischen Partei Chinas sind.

Jimmy Lai, der Gründer des Medienunternehmens Next Digital, zu dem Apple Daily gehört, wurde am 10. August von der Hongkonger Polizei verhaftet, weil er das neue nationale Sicherheitsgesetz verletzt haben soll. Neben Lai wurden sechs weitere Mitarbeiter des Konzerns festgenommen. Die Beamten sollen ihnen vorgeworfen haben, mit ausländischen Streitkräften kollaboriert zu haben, wie Asia Times berichtete. Auch Betrug wurde als Grund der Festnahmen genannt. Das neue Gesetz trat erst Anfang Juli in Kraft. Aus Protest gegen Lais Festnahme kauften zahlreiche Aktivisten Ausgaben der Tageszeitung. Nach 40 Stunden in Haft wurde Lai laut Blockchain News gegen die Bezahlung einer Kaution freigelassen.

Als weitere Folge des neuen Gesetzes sollen Mitglieder der Hongkonger Oberschicht bereits immense Mengen an Gold aus der Verwaltungszone geschafft haben, wie Blockchain News berichtete. Bitcoin-Experte und Journalist Max Keiser erklärte anschliessend, dass die Spannungen in der Region dazu beitragen könnten, dass der Bitcoin-Kurs auf über 12.000 US-Dollar steigt. Der Bitcoin sei - im Gegensatz zu Gold - ein einfaches Mittel, um Kapitalflucht zu betreiben, wie Keiser auf seinem Twitter-Account schrieb.

#Bitcoin up as tensions rise in Asia



Capital flight out of Asia taking the #Bitcoin express



You can’t take it with you, unless it’s Bitcoin - then you can take IT ALL with you



(Something near impossible with Gold)