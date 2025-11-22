|Profitable HBAR-Anlage?
|
22.11.2025 19:43:08
Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Hedera Anlegern gebracht.
Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 255.87 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 21.11.2025 gerechnet (0.1310 USD), wäre die Investition nun 33.52 USD wert. Das entspricht einem Minus von 66.48 Prozent.
Am 22.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1299 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.
