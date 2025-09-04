Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’200 0.9%  SPI 16’890 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’595 0.5%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 5’325 0.6%  Gold 3’559 0.7%  Bitcoin 90’019 0.5%  Dollar 0.8038 0.0%  Öl 67.4 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
China-Risiken bremsen nicht: Steht die NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug?
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
Tesla-Aktie im Fokus: Britische Regulierer stellen sich gegen Elon Musks Strompläne
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal m Depot der Commerzbank
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot
Unter Druck 04.09.2025 03:44:03

EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst

EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst

Die EU will ihre Pläne für den digitalen Euro noch in diesem Jahr konkretisieren. Auslöser ist das neue US-Gesetz zu Stablecoins, das den Wettbewerb um digitale Währungen verschärft.

• EU plant Beschleunigung bei digitalem Euro
• US-"Genius Act" erhöht internationalen Druck
• EZB betont Chancen für Verbraucher und Unternehmen

Warum der digitale Euro jetzt Fahrt aufnimmt

Die EU-Kommission will noch 2025 Vorschläge für den digitalen Euro vorlegen. Ziel ist es, die technische und rechtliche Grundlage frühzeitig festzulegen. Laut Heise sollen dadurch Planungssicherheit geschaffen und Abhängigkeiten von privaten Anbietern verringert werden.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Zugleich hat der Blick nach Übersee den Druck erhöht: In den USA ist der regulatorische Prozess bei digitalen Währungen bereits deutlich weiter vorangeschritten, was in Europa die Sorge verstärkt, im internationalen Wettbewerb zurückzufallen. In diesem Zusammenhang betont die EZB die Wichtigkeit des digitalen Euros für die Handlungsfähigkeit im Zahlungsverkehr.

Druck aus den USA: Das neue Stablecoin-Gesetz

In den Vereinigten Staaten hat der Kongress mit dem Genius Act erstmals ein umfassendes Regelwerk für Stablecoins verabschiedet. Es definiert Standards für Sicherheit, Transparenz und Aufsicht. Nach Angaben der BBC soll das Gesetz den Einsatz von Stablecoins im Finanzsystem regulieren und deren Akzeptanz fördern. In Europa erhöht das den Druck auf eine adäquate und zeitnahe Reaktion, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Chancen und Risiken

Die Europäische Zentralbank sieht in einem digitalen Euro vor allem Vorteile: Zahlungen könnten schneller, günstiger und sicherer abgewickelt werden. Gleichzeitig würde die Abhängigkeit vom US-Zahlungsverkehr reduziert werden. Kritiker verweisen jedoch auf offene Fragen beim Datenschutz und mögliche Auswirkungen auf das Bankensystem. T-online zufolge spiele Bargeld nach wie vor eine wichtige Rolle, während der digitale Euro zunächst an Akzeptanz gewinnen muss.

Nächste Schritte der EU

Die EU will die nächsten Monate nutzen, um einen konkreten Fahrplan vorzulegen und erste Pilotprojekte mit Banken und Händlern zu starten. Heise zufolge wäre frühestens 2027 oder 2028 mit der Einführung des digitalen Euros zu rechnen. Entscheidend ist dabei, wie schnell sich die Mitgliedstaaten auf die rechtlichen Rahmenbedingungen einigen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
Proof of Space: Umweltfreundliche Alternative im Bitcoin- und Krypto-Mining
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt

Bildquelle: Yurchyks / Shutterstock.com,SWKStock / Shutterstock.com

Inside Krypto

02.09.25Hashdex Logo Hashdex: Der schlafende Riese erwacht: Das aktuelle Investment-Case für Ethereum | Lesen Sie das CIO-Update
19.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETF-Zuflüsse nehmen Fahrt auf: ETH steigt | Lesen Sie den Hash Insider
13.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETH verringert Performance-Abstand zu BTC | Lesen Sie den Hash Insider
03.09.25Finixio Crypto Logo World Liberty verbrennt 47 Mio. Token, um den Preis anzukurbeln
03.09.25Finixio Crypto Logo Solana Prognose: Marktdynamik und worauf als Nächstes zu achten ist
03.09.25Finixio Crypto Logo $SNORT: Ein Überblick über den Solana-basierten Trading-Bot-Token
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV