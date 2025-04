Dieser Token löst die Herausforderungen von Solana

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana ist eine der führenden Blockchains im Kryptosektor. Solana bietet durch seine dezentralisierte Architektur zwar eine Reihe von Vorteilen, allerdings kann diese auch ein Risiko für Betrugsversuche oder Scams darstellen. Die weniger zentralisierte Kontrolle erschwert das Eingreifen, was Solana dennoch zu einer der prominentesten Blockchains macht, um Protokolle zu erstellen und Tokens zu schaffen.

Als Hauptkonkurrent von Ethereum hat die Blockchain durch ihre hohe Transaktionsgeschwindigkeit zu vergleichbar geringen Kosten an Aufmerksamkeit gewonnen.

Trotz der Erfolge bleiben für Solana jedoch schwerwiegende Herausforderungen bestehen, die langfristig die Stabilität und Performance der Projekte beeinflussen können. In diesem Artikel beleuchten wir, welche Probleme Solana aufweist und wie der Solaxy-Token bei der Bewältigung behilflich sein kann.

Nutzer beschweren sich über Netzwerkausfälle

Nutzer der Solana-Blockchain beschwerten sich in der Vergangenheit oft über Netzwerkausfälle, die die Folge von hohen Transaktionsvolumina waren. Mit der letztjährigen Memecoin-Season sind Millionen an neuen Tokens auf der Solana-Blockchain entstanden und haben das Netzwerk stark herausgefordert.

Diese daraus resultierenden Ausfälle haben nicht nur die Netzwerkinfrastruktur gefährdet, sondern auch das Vertrauen der Nutzer erschüttert. In den letzten Jahren hat Solana bereits Fortschritte erzielt und mit Technologien wie Firedancer die Netzwerkstabilität verbessert.

Solaxy kann hier als erste Layer-2-Lösung anknüpfen, die Belastung vom Hauptnetzwerk Solanas nehmen und auf die eigene Chain übertragen. Dadurch würde sich langfristig der Datenverkehr auf mehrere Spuren verteilen, was das Hauptnetzwerk effizienter gestalten würde.

Der $SOLX-Token als Grundlage des Solaxy-Ökosystems

Mit dem eigenen Token $SOLX möchte Solaxy das eigene Ökosystem finanzieren. Dabei dient der Token als Multi-Chain-Token und kann auch für das Staking genutzt werden. Halter des Tokens erhalten Belohnungen aus dem Solaxy-Staking-Pool.

Mit beeindruckenden 136 % Rendite pro Jahr ist Solaxy derzeit eines der attraktivsten Staking-Projekte im Kryptosektor. Die Verteilung der Prämien für SOLX-Token erfolgt mit einer Rate von 4.377,4 SOLX-Token pro ETH-Block.

Diese Prämien werden über einen Zeitraum von drei Jahren ausgeschüttet und können eingefordert werden, sobald der Anspruch freigeschaltet ist. Aktuell sind bereits mehr als 8,4 Milliarden Tokens im Staking-Pool und generieren für ihre Anleger passives Einkommen. Um den Token zu erhalten, kann man am noch laufenden Presale teilnehmen.

Jetzt zum Presale von $SOLX

Dabei handelt es sich um ein besonderes Angebot, um Investoren für die frühe Finanzierungsphase zu gewinnen. Der Token wird vor der eigentlichen Veröffentlichung zu einem vergünstigten Preis angeboten. Aktuell kann man einen Solaxy-Token für gerade einmal 0,001692 Cent erwerben.

Memecoins wie Solaxy können eine starke Community aufbauen und das Interesse an der Solana-Blockchain langfristig stärken. Eine aktive Community kann dazu beitragen, dass nicht nur Entwickler, sondern auch Investoren stärker in den Innovationsprozess integriert sind.

Wer vom Presale des Solaxy-Tokens profitieren möchte, muss jedoch schnell sein – es gibt regelmässige Preiserhöhungen, die nächste bereits in 30 Stunden. Solaxy hat bisher bereits mehr als 29,8 Millionen USDT von Investoren eingesammelt.

Teilnahme am Solaxy-Presale leicht gemacht

Um die Tokens zu erhalten, kann man einfach sein bestehendes Wallet mit Metamask, WalletConnect oder dem Coinbase Wallet verbinden. Falls man noch kein Wallet besitzt, kann man BestWallet nutzen – ein innovatives Non-Custodial-Wallet mit höchsten Sicherheitsmechanismen.

Danach muss man lediglich Solana erwerben, welche dann gegen Solaxy getauscht werden können. Auch beliebte Solana-Wallets wie Solflare und Phantom werden unterstützt. Diese lassen sich mit wenigen Klicks verbinden, um einen Tausch mit Solana oder USDC durchzuführen.

So sind die $SOLX Tokens verteilt

Um herauszufinden, wie die Tokens insgesamt im Ökosystem verteilt sind, finden sich transparente Informationen auf der offiziellen Webseite von Solaxy. Insgesamt gibt es 138 Milliarden Tokens, die in fünf Kategorien aufgeteilt sind.

Der erste Bereich ist die eiserne Reserve, die als Schatzkammer des Unternehmens dient. 15 % der Tokens sind für das Marketing vorgesehen, um geschäftliche Unterstützer zu gewinnen und Solaxy weiter bekannt zu machen.

Weitere 25 % dienen Belohnungszwecken, insbesondere für frühe Investoren, die am Presale teilnehmen oder von den Staking-Optionen profitieren. Zusätzlich werden 10 % der Tokens für die Listung auf verschiedenen Börsen verwendet, sobald die Entwicklung von $SOLX abgeschlossen ist. Die verbleibenden 30 % sind für die Weiterentwicklung des Tokens reserviert, um das Projekt in einem stetig wachsenden Ökosystem zu fördern.

