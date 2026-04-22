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22.04.2026 11:57:36

Devisen: Wenig Bewegung im Vormittagshandel

Zürich (awp) - Die Ausschläge an den Devisenmärkten halten sich zur Wochenmitte in engen Grenzen. Alle Augen sind weiterhin auf den Iran-Krieg gerichtet und darauf, ob die verlängerte Waffenruhe zu Fortschritten in den Friedensgesprächen führen wird.

Die Währungen bewegten sich daher mehrheitlich alle in einer sehr engen Spanne. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9169 mehr oder weniger auf der Stelle, ebenso wie das Dollar/Franken-Paar bei 0,7802. Die europäische Gemeinschaftswährung schwankt zum Dollar um die Marke von 1,1751.

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Dass der Waffenstillstand auf Intervention von Pakistan nun auf unbestimmte Zeit verlängert wurde, beruhigte die Märkte nur wenig. Zumindest bleibe jedoch die Hoffnung bestehen, dass der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Der Krieg zieht sich aber immer weiter in die Länge. "Präsident Trump hatte sich den Krieg wohl anders vorgestellt. Doch mittlerweile dauert dieser schon mehrere Wochen an und ein Ende ist erst einmal nicht in Sicht", heisst es in einem Kommentar von IG.

Am Nachmittag steht noch die Publikation des Verbrauchervertrauen für die Eurozone an, wo eine klare Eintrübung erwartet wird. Diese Zahlen dürften dann auch bei der am Abend anstehenden Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde kommentiert werden, war im Handel zu hören.

awp-robot/cg/hr

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