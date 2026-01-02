Devisen: Wenig Bewegung am Stefanstag

Zürich (awp) - Der Franken zeigt sich am Abend kaum bewegt. Ein Euro kostet aktuell 0,9285 Franken und damit lediglich eine Spur weniger als am späten Nachmittag. Die Marke von 0,93 Franken ist damit dennoch wieder etwas weiter entfernt. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,7922 Franken ebenfalls kaum verändert.

Der Euro ist am frühen Abend im US-Handel etwas gesunken. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1720 Dollar.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering.

awp-robot/cf