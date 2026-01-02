US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
02.01.2026 21:48:36
Devisen: Wenig Bewegung am Stefanstag
Zürich (awp) - Der Franken zeigt sich am Abend kaum bewegt. Ein Euro kostet aktuell 0,9285 Franken und damit lediglich eine Spur weniger als am späten Nachmittag. Die Marke von 0,93 Franken ist damit dennoch wieder etwas weiter entfernt. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,7922 Franken ebenfalls kaum verändert.
Der Euro ist am frühen Abend im US-Handel etwas gesunken. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1720 Dollar.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering.
awp-robot/cf
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|156.8815
|0.1815
|0.12
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9284
|
-0.17
|Türkische Lira
|
54.2035
|
0.00
|Baht
|
39.7476
|
0.00
|Bitcoin - US Dollar
|
89631.43
|
1.02
|Real
|
6.9613
|
0.00
|US-Dollar
|
0.7923
|
0.00
|Zloty
|
4.5297
|
0.00
|Euro - US Dollar
|
1.172
|
-0.22
|Ripple - US Dollar
|
1.9834
|
5.69
|Forint
|
413.2745
|
0.00
|Bitcoin - Euro
|
76496.7506
|
1.30
|Ripple
|
0.6363
|
-5.42
|Rubel
|
99.8083
|
0.00
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.