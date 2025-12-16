Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'081 0.3%  SPI 17'958 0.2%  Dow 48'417 -0.1%  DAX 24'153 -0.3%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5'740 -0.2%  Gold 4'281 -0.6%  Bitcoin 68'842 0.1%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 59.6 -1.2% 
Franken und Euro kaum in Bewegung - Worauf Anleger warten
NASDAQ revolutioniert den Aktienmarkt: Nahezu Rund-um-die-Uhr-Handel geplant
AstraZeneca-Aktie dennoch im Minus: Erweitere US-Marktfreigabe für Enhertu
Kering verkauft Anteil an Fifth-Avenue-Immobilie - Aktie gefragt
Neue US-Sammelklage gegen Novo Nordisk - Aktie zeigt sich dennoch robust
16.12.2025 11:48:36

Devisen: Weiter seitwärts vor Daten

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt steht der Dienstag unter dem Motto "Abwarten und Tee trinken". Zwar kamen einige Daten aus der Eurozone bereits am Vormittag, grosse Bewegungen blieben aber aus.

Im Fokus steht nämlich der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Durch die Verzögerungen rund um den Shutdown werden die Berichte vom Oktober und November veröffentlicht. Experten zufolge ist aufgrund der Wirrungen auch die Datenqualität eine gewisse Frage. Allgemein wird erwartet, dass die Daten die auch vom Fed erwartete Abschwächung des Arbeitsmarktes zeigen.

Im weiteren Wochenverlauf steht mit der US-Inflation dann noch ein weiteres Daten-Schwergewicht auf der Agenda, das den weiteren Zinspfad in den USA mit bestimmen wird.

Das Euro/Franken-Paar tritt gegen Mittag bei Kursen von 0,9358 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum und liegt mit 0,7959 nur leicht unter dem Niveau aus dem frühen Handel.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1758 zeigt.

awp-robot/dm

USD/JPY 154.8690 -0.3660
-0.24

Datum Titel
11:38 WDH/Laschet: Europäer müssen zurück in aktive Rolle
11:32 Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich unerwartet
11:31 AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen
11:10 Aktien Europa: Atempause vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
11:04 Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf
11:04 GNW-News: Axi feiert sein 18-jähriges Jubiläum mit gemeinnützigen Initiativen
10:58 ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet
10:52 TUI-Aktien nach mehreren Monaten zurück über 9 Euro
11:18 Klöckner & Co-Aktie zeigt Chartausbruch dank Übernahmefantasie
10:34 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Neutral'