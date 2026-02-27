Devisen: Unsicherheit belastet Dollar

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt zeigen sich einmal mehr die Unsicherheit rund um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die geopolitischen Spannungen in einem etwas schwächeren US-Dollar.

Der Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7729 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Dollar in dieser Zeit mit Kursen von 1,1806 immerhin wieder über die Marke von 1,18 zurückgearbeitet. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9124 mehr oder weniger auf der Stelle.

Es drohe erneut ein erheblicher Vertrauensverlust in die ehemals stabilen Handelsbeziehungen, schreibt die Commerzbank. Und mit jeder weiteren Stufe erodiere der US-Präsident den US-Dollar etwas mehr. Die zwischenzeitliche Ruhe und Stabilität sei angesichts der erratischen Politik von Trump fragil. Laut Helaba kann der Euro allerdings gegen den Dollar nur wenig Dynamik nach oben entwickeln. Immerhin habe die technische Unterstützung der 55-Tage-Linie bei 1,1770 nun mehrfach gehalten.

awp-robot/dm/to