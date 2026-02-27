Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’186 0.1%  Bitcoin 52’353 0.3%  Dollar 0.7733 -0.1%  Öl 71.2 0.5% 
Schweiter-Aktie: Erneut Umsatz- und Gewinnrückgang in 2025
Swiss Re-Aktie: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
GKB-Aktie: Graubündner Kantonalbank mit Ergebnisrückgang in 2025
Netflix-Aktie: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
27.02.2026 07:42:36

Devisen: Unsicherheit belastet Dollar

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt zeigen sich einmal mehr die Unsicherheit rund um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die geopolitischen Spannungen in einem etwas schwächeren US-Dollar.

Der Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7729 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Dollar in dieser Zeit mit Kursen von 1,1806 immerhin wieder über die Marke von 1,18 zurückgearbeitet. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9124 mehr oder weniger auf der Stelle.

Es drohe erneut ein erheblicher Vertrauensverlust in die ehemals stabilen Handelsbeziehungen, schreibt die Commerzbank. Und mit jeder weiteren Stufe erodiere der US-Präsident den US-Dollar etwas mehr. Die zwischenzeitliche Ruhe und Stabilität sei angesichts der erratischen Politik von Trump fragil. Laut Helaba kann der Euro allerdings gegen den Dollar nur wenig Dynamik nach oben entwickeln. Immerhin habe die technische Unterstützung der 55-Tage-Linie bei 1,1770 nun mehrfach gehalten.

awp-robot/dm/to

