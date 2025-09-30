Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’343 0.1%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9347 -0.1%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’851 0.5%  Bitcoin 90’632 -0.6%  Dollar 0.7962 -0.1%  Öl 67.1 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
CoreWeave-Aktie zündet den Turbo: Meta zahlt Milliarden für Zusammenarbeit im Bereich KI-Cloud
Deutsche Börse kooperiert mit Circle für Stablecoin-Handel in Europa - Aktien uneins
Aktien von Etsy und Shopify nach Kurssprung im Minus: OpenAI startet ChatGPT-Checkout
Leclanché-Aktie: Tiefrote Zahlen im ersten Halbjahr - Lage weiter angespannt
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

30.09.2025 21:18:36

Devisen: Stabile Kurse im US-Handel

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Zürich (awp) - Die wichtigsten Devisenkurse haben sich am Dienstag im späteren US-Handel kaum bewegt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9347 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich nur in einer engen Spanne um die Marke von 0,7963. Und auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1738 zeigt.

Auch im Tagesverlauf tat sich wenig. Daran änderten auch die US-Konjunkturzahlen nichts. So ist der Konsumindikator in den USA um 3,6 auf 94,2 Punkte gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit letztem April. Volkswirte hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang auf 96,0 Punkte gerechnet.

awp-robot/rw

Partner-Image

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in Q3 2025
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im September 2025
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.7962 -0.0011
-0.14

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Rheinmetall-Aktie mit Verschnaufpause nach Rekord - DroneShield, RENK und HENSOLDT mit neuen Bestmarken
Möglicher US-Shutdown im Blick: US-Börsen um Nulllinie -- SMI und DAX schliessen freundlich -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit Verlusten
thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln
Clara Technologies-Aktie im Blick: Clara Tech macht weniger Umsatz
Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagabend im Keller

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}