Devisen: Stabile Kurse im US-Handel

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Die wichtigsten Devisenkurse haben sich am Dienstag im späteren US-Handel kaum bewegt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9347 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich nur in einer engen Spanne um die Marke von 0,7963. Und auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1738 zeigt.

Auch im Tagesverlauf tat sich wenig. Daran änderten auch die US-Konjunkturzahlen nichts. So ist der Konsumindikator in den USA um 3,6 auf 94,2 Punkte gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit letztem April. Volkswirte hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang auf 96,0 Punkte gerechnet.

awp-robot/rw