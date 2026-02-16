Devisen: Kaum Bewegung im späten US-Handel

Anzeige

Zürich (awp) - US-Dollar, Euro und Franken haben sich am späten Abend im Vergleich zum späten Nachmittag kaum noch bewegt. Über den gesamten Tag betrachtet hat der Dollar sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas an Wert gewonnen. An den Devisenmärkten fehlten zum Wochenauftakt allerdings klare Impulse.

Der Dollar wird am späten Abend im New Yorker Handel zu 0,7692 Franken gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil 1,1854 nach 1,1866 am Morgen. Derweil notiert der Euro zum Franken bei 0,9119 wieder wenig bewegt im Vergleich zum Morgen, nachdem der Franken zur Mittagzeit etwas tiefer tendiert hatte.

In den USA war ein Feiertag, und die Börsen dort waren geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.

Der Euro wird zum Dollar bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

Diese Einschätzung könnte im Wochenverlauf durch US-BIP-Daten für das vierte Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex untermauert werden, schrieb die Bank Valiant.

awp-robot/ys