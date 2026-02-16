Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'656 0.4%  SPI 18'821 0.3%  Dow 49'501 0.1%  DAX 24'801 -0.5%  Euro 0.9120 0.1%  EStoxx50 5'979 -0.1%  Gold 4'992 -1.0%  Bitcoin 52'601 -0.4%  Dollar 0.7693 0.2%  Öl 68.7 1.4% 
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Charlie Munger kritisiert Finanzbranche: Vermögensverwalter "nicht besser als Astrologen"
Flughafen Zürich-Aktie: Höhere Lärmzugschläge geplant
Devisen: Kaum Bewegung im späten US-Handel

Zürich (awp) - US-Dollar, Euro und Franken haben sich am späten Abend im Vergleich zum späten Nachmittag kaum noch bewegt. Über den gesamten Tag betrachtet hat der Dollar sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas an Wert gewonnen. An den Devisenmärkten fehlten zum Wochenauftakt allerdings klare Impulse.

Der Dollar wird am späten Abend im New Yorker Handel zu 0,7692 Franken gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil 1,1854 nach 1,1866 am Morgen. Derweil notiert der Euro zum Franken bei 0,9119 wieder wenig bewegt im Vergleich zum Morgen, nachdem der Franken zur Mittagzeit etwas tiefer tendiert hatte.

In den USA war ein Feiertag, und die Börsen dort waren geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.

Der Euro wird zum Dollar bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

Diese Einschätzung könnte im Wochenverlauf durch US-BIP-Daten für das vierte Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex untermauert werden, schrieb die Bank Valiant.

awp-robot/ys

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
SMI nach Rekordjagd fester -- DAX fällt letztlich zurück -- Wall Street bleibt wegen Feiertag geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich uneins - Feiertag in Shanghai
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen

20:28 Selenskyj warnt vor neuem massiven russischen Luftangriff
19:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
19:08 Aktien Wien Schluss: ATX startet mit Gewinnen in die Woche
19:04 ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro
18:51 ROUNDUP 2/Frost und Schnee: Bahnsanierung Hamburg-Berlin stockt
18:50 KORREKTUR/ROUNDUP: Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant
20:02 Hapag-Lloyd-Aktie klar tiefer: Milliardenübernahme von ZIM
18:40 Minnesota: FBI sperrt Beweismittel zu Schüssen auf US-Bürger
18:30 Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim
18:29 ROUNDUP 3: Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht