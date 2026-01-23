US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
Devisen: Franken zieht am Abend klar an - USD auf 52-Wochen-Tief
Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1812 von 1,1749 markant angezogen.
Nach seiner jüngsten Baisse und einer Gegenbewegung am Donnerstag neigt der Dollar damit wieder zur Schwäche. Der Dollar war anfangs Woche vor allem wegen der "Grönland-Story" unter Druck gewesen. Die Ambitionen des US-Präsidenten Donald Trump auf die weltgrösste Insel seien im Markt nicht gut angekommen, hiess es in ersten Wochenhälfte.
Und dass der Franken weiter stark bleibt, und auch die Edelmetalle Gold und Silber ihren Rekordkurs fortsetzen, zeigt laut Händlern, dass es weiterhin Zweifel gibt, ob die nach dem Zoll-Rückzieher von Trump kurz eingetretene Entspannung länger andauert.
Zürich (awp)
