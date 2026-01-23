Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'147.1 -0.6%  SPI 18'222 -0.5%  Dow 49'110 -0.6%  DAX 24'901 0.2%  Euro 0.9247 -0.3%  EStoxx50 5'948 -0.1%  Gold 4'982 0.9%  Bitcoin 70'225 -0.5%  Dollar 0.7828 -0.8%  Öl 66.0 2.4% 
23.01.2026 21:21:36

Devisen: Franken zieht am Abend klar an - USD auf 52-Wochen-Tief

Der Franken hat am Abend deutlich zugelegt. So dank der US-Dollar auf 0,7824 und erreichte damit ein 52-Wochen-Tief. Am Nachmittag hatte er noch bei über 0,79 Fr. gelegen. Der Euro dank gleichzeitig auf 0,9242 von 0,9281 am späten Nachmittag.

Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1812 von 1,1749 markant angezogen.

Nach seiner jüngsten Baisse und einer Gegenbewegung am Donnerstag neigt der Dollar damit wieder zur Schwäche. Der Dollar war anfangs Woche vor allem wegen der "Grönland-Story" unter Druck gewesen. Die Ambitionen des US-Präsidenten Donald Trump auf die weltgrösste Insel seien im Markt nicht gut angekommen, hiess es in ersten Wochenhälfte.

Und dass der Franken weiter stark bleibt, und auch die Edelmetalle Gold und Silber ihren Rekordkurs fortsetzen, zeigt laut Händlern, dass es weiterhin Zweifel gibt, ob die nach dem Zoll-Rückzieher von Trump kurz eingetretene Entspannung länger andauert.

Zürich (awp)

