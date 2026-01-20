US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
20.01.2026 21:12:36
Devisen: Franken am Abend etwas stärker
Zürich (awp) - Der Franken hat am Dienstagabend wieder leicht angezogen. Der Euro hat sich dabei im Vergleich zum Nachmittag auf 0,9257 von 0,9276 Fr. abgeschwächt und der US-Dollar auf 0,7904 von 0,7913 Fr.
Das Währungspaar EUR/USD hat auf 1,1712 von 1,1723 eine Spur nachgegeben, hält sich damit aber klar über der Marke von 1,17, die am Morgen noch deutlich unterschritten war.
Die Devisen- werden wie andere Finanzmärkte derzeit vor allem von den Ansprüchen der USA auf Grönland getrieben und dem damit verbundenen Sorgen um eine weitere Eskalation des Konfliktes.
awp-robot/cf
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|158.2280
|0.1200
|0.08
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9259
|
-0.30
|Türkische Lira
|
54.7788
|
0.95
|Baht
|
39.2988
|
0.31
|Bitcoin - US Dollar
|
89682.7126
|
-3.09
|Real
|
6.8043
|
1.01
|US-Dollar
|
0.7901
|
-0.93
|Zloty
|
4.5627
|
0.33
|Euro - US Dollar
|
1.172
|
0.61
|Ripple - US Dollar
|
1.9048
|
-4.15
|Forint
|
415.6817
|
0.11
|Bitcoin - Euro
|
76552.8945
|
-3.72
|Ripple
|
0.6643
|
5.33
|Rubel
|
98.7826
|
1.65
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten herbe Abschläge ein. Die US-Börsen müssen im Dienstagshandel Verluste hinnehmen. Am Dienstag wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes rote Vorzeichen aus.