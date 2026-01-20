Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'170 -0.8%  SPI 18'199 -0.7%  Dow 48'518 -1.7%  DAX 24'703 -1.0%  Euro 0.9259 -0.3%  EStoxx50 5'892 -0.6%  Gold 4'753 1.8%  Bitcoin 70'879 -4.0%  Dollar 0.7903 -0.9%  Öl 64.3 0.2% 
Top News
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
Apple-Aktie unter Druck: Lohnt sich ein Einstieg vor den Quartalszahlen?
Zwischen Druck und Potenzial: Was die Amazon-Aktie aktuell bewegt
Grönland-Streit im Fokus: Darum legt der Franken zu Dollar und Euro zu
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
Devisen: Franken am Abend etwas stärker

Zürich (awp) - Der Franken hat am Dienstagabend wieder leicht angezogen. Der Euro hat sich dabei im Vergleich zum Nachmittag auf 0,9257 von 0,9276 Fr. abgeschwächt und der US-Dollar auf 0,7904 von 0,7913 Fr.

Das Währungspaar EUR/USD hat auf 1,1712 von 1,1723 eine Spur nachgegeben, hält sich damit aber klar über der Marke von 1,17, die am Morgen noch deutlich unterschritten war.

Die Devisen- werden wie andere Finanzmärkte derzeit vor allem von den Ansprüchen der USA auf Grönland getrieben und dem damit verbundenen Sorgen um eine weitere Eskalation des Konfliktes.

awp-robot/cf

