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10.06.2026 21:00:36

Devisen: Dollar legt am Abend etwas zu

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Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Abend leicht zugelegt. Das Währungspaar EUR/USD hat sich auf 1,1550 von 1,1562 am Nachmittag abgeschwächt. Zum Franken hat der Dollar gleichzeitig auf 0,7991 von 0,7972 angezogen.

Der Franken hat indes auch gegenüber dem Euro nachgelassen. Derzeit liegt der Euro bei 0,9230, am Nachmittag waren es noch 0,9216.

Für eine gewisse Verunsicherung sorgten am Mittwoch wieder zunehmende Spannungen im Nahen Osten. Die USA und der Iran hatten sich trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen, was auch die Ölpreise zuletzt wieder ansteigen liess.

awp-robot/cf

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