Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’271 0.4%  SPI 20’068 0.4%  Dow 52’484 0.0%  DAX 25’130 0.1%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 6’279 -0.1%  Gold 4’104 -0.4%  Bitcoin 51’984 1.9%  Dollar 0.8070 0.0%  Öl 76.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Minus
Hedgeye schlägt Alarm: Droht der Apple-Aktie trotz KI-Plänen ein Absturz um 23 Prozent?
Infineon-Aktie: Neue Chancen durch den Aufschwung im Chipmarkt?
Trendfolge mit ETFs: Das leisten die 200-Tage-Linie und Momentum-Strategien wirklich
FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: Diese Dividende sieht LondonMetric Property für Anteilseigner vor
Suche...
Milliardendeal 10.07.2026 14:22:00

Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Minus

Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Minus

Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verschafft sich durch einen Milliardendeal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo mehr finanziellen Spielraum.

Apollo erhalte eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln (LARC) einbringe, teilte der DAX-Konzern am Freitag mit. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital.

Bayer behält die Anteilsmehrheit an der Gesellschaft sowie die vollständige operative Kontrolle über das LARC-Geschäft, das Teil des Kerngeschäfts der Pharmasparte bleibt. Der Abschluss der Transaktion werde für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Zur aktuellen Umsatz- und Gewinnentwicklung der Sparte macht Bayer keine Angaben. Laut Geschäftsbericht erzielte das Unternehmen 2025 mit Produkten wie den Hormonspiralen Mirena, Kyleena und Jaydess Erlöse von fast 1,4 Milliarden Euro.

Vergleich im Glyphosatprozess

Bayer ist in den USA seit Jahren mit einer milliardenteuren Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken seiner glyphosathaltigen Unkrautvernichter konfrontiert. Allerdings schloss das Unternehmen im Februar einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten, der bereits vorläufig genehmigt wurde. Die Anhörung für eine endgültige Genehmigung soll am 19. August stattfinden.

Im Zuge der Bekanntgabe des Sammelvergleichs hatte Bayer gesagt, dass eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung nicht geplant sei. Vielmehr sei die Finanzierung des Vergleichs sowie bestimmter Anleihefälligkeiten durch eine Kreditlinie von 8 Milliarden US-Dollar gesichert.

Die Kreditlinie soll dann über Anleihen sowie Instrumente refinanziert werden, die Ratingagenturen als eigenkapitalähnlich einstufen. Der aktuelle Deal dürfte zu den Refinanzierungsmassnahmen gehören.

Aktienkurs im Blick

Zudem hatte Bayer erst jüngst einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht in den USA erzielt. Dem Urteil des US Supreme Court zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Tausenden Klagen im Zusammenhang mit Roundup dürfte damit die Grundlage entzogen werden. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.

Für die Bayer-Aktie geht es am Freitag nach einem freundlichen Start zeitweise um 1,44 Prozent auf 49,97 Euro nach unten.

mis/men/stk

Leverkusen (awp international)

Weitere Links:

EMS-CHEMIE-Aktie: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:51 BNP Paribas: Flatrates - kalkulierbares Risiko
11:22 Logo WHS Nasdaq Livetrading: 250 Dollar in Minuten – Dipper perfekt getroffen!
09:06 SG-Marktüberblick: 10.07.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter volatil?
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’825.35 19.74 SGQBEU
Short 15’149.19 13.54 SX0BIU
Short 15’704.26 8.83 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’270.52 10.07.2026 14:18:41
Long 13’665.50 19.74 SPB50U
Long 13’346.88 13.73 SVBOKU
Long 12’791.62 8.97 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
"Fast alles ist besser" - Starinvestor rechnet gnadenlos mit US-Aktien ab
Schrillen die Alarmglocken bei der NVIDIA-Aktie? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Nachmittag Verluste
Trotz Allzeittief bei SpaceX-Aktie: Cathie Wood greift bei Musks Raumfahrt-Konzern beherzt zu
Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom draussen - So reagieren die Aktien
SAP-Aktie verliert: EU-Strafverfahren abgewendet
Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Minus
VW-Aktie im Minus: CEO Blume kündigt grösste Neuausrichtung in der VW-Geschichte an
Börsen-Dämpfer für BYD: Geplatzte Renault-Deals schicken die Aktie auf Talfahrt

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/28: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/28. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.