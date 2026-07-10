Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’266 0.4%  SPI 20’067 0.3%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’185 0.3%  Euro 0.9212 -0.1%  EStoxx50 6’283 0.0%  Gold 4’106 -0.4%  Bitcoin 51’459 0.9%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 75.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
easyJet-Aktie zweistellig höher: Kehrtwende im Übernahmepoker - Apollo bietet mehr als Castlelake
Rüstungssektor im Umbruch: Rheinmetall-Aktie, HENSOLDT-Aktie und RENK-Aktie geraten nach Jefferies-Studie ins Trudeln
Eine Innovation für verbesserten Investorenschutz
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Citis Starship-These treibt die Fantasie an
Suche...
Kaufempfehlungen KW 28 10.07.2026 09:32:52

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

×

    Weitere Links:

    Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
    SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
    NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank

    Bildquelle: Paha_L / istockphoto,Inked Pixels / Shutterstock.com,valerianic / Shutterstock.com
    In eigener Sache

    Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

    Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

    Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

    Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
    Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

    Inside Trading & Investment

    09:09 SMI stabilisiert sich
    09:06 SG-Marktüberblick: 10.07.2026
    06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter volatil?
    09.07.26 Logo WHS Levi’s-Aktie: Kultmarke zurück im Trend – jetzt der Ausbruch?
    09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
    09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
    08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
    07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’804.37 19.69 STVB4U
    Short 15’114.18 13.70 SLSB2U
    Short 15’656.60 8.97 S1BOOU
    SMI-Kurs: 14’266.17 10.07.2026 09:35:35
    Long 13’620.62 19.15 SGBNXU
    Long 13’346.88 13.96 SVBOKU
    Long 12’774.36 8.97 SRWB1U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

    Meistgelesene Nachrichten

    Schrillen die Alarmglocken bei der NVIDIA-Aktie? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab
    Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Nachmittag Verluste
    "Fast alles ist besser" - Starinvestor rechnet gnadenlos mit US-Aktien ab
    Trotz Allzeittief bei SpaceX-Aktie: Cathie Wood greift bei Musks Raumfahrt-Konzern beherzt zu
    Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom draussen - So reagieren die Aktien
    SAP-Aktie verliert: EU-Strafverfahren abgewendet
    Börsen-Dämpfer für BYD: Geplatzte Renault-Deals schicken die Aktie auf Talfahrt
    SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SAP SE
    Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet UBS-Aktie mit Outperform
    Rheinmetall-Aktie unter Druck: Rüstungsdeal mit MBDA - Entwicklung von Marine-Lasern