US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
11.06.2026 21:21:36
Devisen: Dollar gibt am Abend klar nach
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Donnerstagabend klar abgeschwächt. So ist das Währungspaar EUR/USD auf 1,1561 gestiegen, nach 1,1538 am Nachmittag. Gegenüber dem Franken ist der Dollar auf 0,7967 von 0,7992 ebenfalls markant gesunken. Zeitweise lag er zuvor über der Marke von 0,80 Fr.
Der Euro steht zum Franken derzeit bei 0,9211, nach 0,9221.
Der Nahostkonflikt treibt die Märkte weiter vor sich her, wobei die Hoffnungen auf eine baldige Lösung die konjunkturellen Ängste derzeit klar dominieren. So hatte US-Präsident Donald Trump die für Donnerstagabend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Er begründete dies mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Der Termin für eine Unterzeichnung eines breit abgestützten Deals werde in Kürze bekanntgegeben, meinte er weiter. Der Iran wiederum hat eine Einigung dementiert.
awp-robot/cf
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|159.7820
|-0.7345
|-0.46
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9204
|
-0.22
|Türkische Lira
|
58.0697
|
0.63
|Baht
|
41.2105
|
-0.02
|Bitcoin - US Dollar
|
63679.5102
|
3.58
|Real
|
6.4369
|
-0.90
|US-Dollar
|
0.7949
|
-0.58
|Zloty
|
4.6165
|
0.16
|Euro - US Dollar
|
1.1579
|
0.35
|Ripple - US Dollar
|
1.1457
|
4.41
|Forint
|
383.9186
|
-0.61
|Bitcoin - Euro
|
54984.7735
|
3.18
|Ripple
|
1.098
|
-3.63
|Rubel
|
90.5693
|
0.24
Börse aktuell - Live TickerEZB-Leitzinsentscheid im Fokus: Wall Street stark -- SMI schlussendlich im Plus -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Börsen in Fernost letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.